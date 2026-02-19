Isabel Díaz Ayuso usa a Bad Bunny para criticar al feminismo y Más Madrid: "Y yo ya le di a las dos, la amiga repitió"

Bad Bunny es el nombre del momento desde que sorprendiera a todos con el show de la media parte de la Super Bowl. Este 2026 llega a España después de varios años para llenar el Metropolitano y el Estadi Olímpic, en Madrid y Barcelona, durante diversas fechas a partir de mayo, pero el terreno empieza a prepararse.

Guste más o menos su música, está claro que se ha convertido en un referente para muchos hispanoamericanos que han visto en su figura la voz crítica en contra de las políticas de extranjería de Estados Unidos, además de una persona que siempre se enorgullece de sus raíces puertorriqueñas.

Bad Bunny durante su espectáculo en la Super Bowl 2026 / ·

Lo que no esperaba nadie es que ahora sus letras fueran usadas por la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madird, Isabel Díaz Ayuso, para criticar al grupo opositor Más Madrid durante la última sesión plenaria en la capital.

Concretamente, la líder del PP madrileño ha instado a Manuela Bergerot, portavoz del grupo progresista, a que "se suba al escenario con él y perree un poquillo", aprovechando su futura estancia en la ciudad.

Isabel Díaz Ayuso en el partido de la NFL en el Bernabéu. / GTRES

El origen de este nuevo rifirrafe llega tras la propuesta de Más Madrid para entregar la Medalla de Oro de la Comunidad al artista por su trayectoria internacional y los mensajes sociales en sus letras, sobre todo en su último álbum, 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

"Me van de feministas ahora las señoras del burka, que nos vienen a decir a quién podemos o no podemos premiar como Gobierno", apuntaba Ayuso, en referencia a otra de las polémicas candentes estos días con el uso del característico velo integral en las mujeres que practican el islam.

No obstante, la presidenta ha usado la letra de otras de sus canciones, 'La Jumpa', además de 'Tití Me Preguntó', canciones mucho más explícitas, para criticar la idea: "Y yo ya le di a las dos, la amiga repitió, ponte en cuatro, quisiera mudarme con todas para una mansión", señalaba Ayuso, que ironizaba resaltando "qué feminismo, qué política de altura, qué buen gusto y qué bien les va… Sigan por ahí".

Así, parece que la popular no sigue el mensaje del cantante que convirtió en bandera de su actuación en el gran evento norteamericano, y que además parafraseó incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además del líder del partido en el País Vasco, Patxi López, en el Congreso: "Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Sin embargo, no tuvo remordimientos en anunciar la entrega de la Medalla Internacional a los Estados Unidos en el momento de más animadversión hacia la nación americana, con un gobierno encabezado por Donald Trump que está polarizando su población e instigando odio, pese a resaltar que el reconocimiento era para "una nación", más allá de que "esté un gobierno o esté otro".

Sea como sea, Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny, ha pasado de trabajar en un supermercado hace 10 años a estar en boca hasta de los políticos españoles. Todo un logro.