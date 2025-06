Isabel Día Ayuso no se corta y replica a Gonzalo Miró: "Este señor vive todos los días de insultarme"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siempre se ha caracterizado por un discurso agresivo que ha convencido a buena parte de los votantes populares en España, por lo que su figura trasciende del territorio en el que tiene influencia plena.

Este lunes visitaba el plató del magacín matinal de Antena 3, 'Espejo Público', donde acudía para hablar sobre diferentes temas de actualidad de la sociedad y política españolas junto a Susanna Griso.

Ayuso acudió a la Conferencia de Presidentes que se celebró en Barcelona la semana pasada, aunque lo más destacado de la mandamás madrileña fue su marcha de la cámara al escuchar a algunos compañeros dirigirse al resto en lenguas distintas al castellano.

En este sentido, comentaba que no comprendía el sentido de forzar que dentro de un espacio común, como pueden ser las reuniones llevadas a cabo hace algunos días en Catalunya, se decida hablar un idioma que no es el que todos los presentes entienden y dominan. Lo hacía en referencia a la pregunta sobre el sentido de su huida en plena reunión, tras escuchar al vasco Imanol Pradales.

"Si es que el único que habla euskera es el vasco. Conmigo, digo yo que utilizarás la misma lengua común. Y, sobre todo, ¿qué es lo que pretenden?, ¿qué hay detrás?, ¿qué es lo que llevan haciendo con todos desde hace tanto tiempo?, ¿por qué me vas a hablar en vasco o en catalán, tú y yo, que acabamos de estar hablando en español fuera?", justificaba la popular.

Para defender su postura aludía a la importancia de los temas tratados, pues cree necesario que quede completamente claro desde un inicio: "Estamos hablando de un debate común: la falta de médicos en España, los problemas de inmigración, cómo los está gestionando el Gobierno… ¿A santo de qué no hablamos en la lengua común, si estamos a puerta cerrada?", explicaba.

Precisamente con la ministra de Sanidad, Mónica García, protagonizó un encontronazo al negarle un saludo: "Las imágenes hablan por sí solas. Lo único que le pedí fue: ‘Déjame’. Se me encara, se me echa encima", comentaba. También recordaba como desde la bancada del PSOE en la Asamblea madrileña donde les tildó de "asesinos" y "genocidas", algo que enfureció a la presidenta, motivo por el cual no quiso escenificar la buena sintonía.

La respuesta a Gonzalo Miró

Entre los temas tratados, Ayuso quiso responder a las palabras del colaborador del programa, Gonzalo Miró, durante la recepción del Premio Ramón Rubial que reconocía su trayectoria en los medios: "Me hubiera encantado poder agradecer estos dos minutos, que no sé si serán tantos, en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid somos todos igual de catetos", comentaba hace unos días en referencia a la postura de la popular en cuanto a las lenguas cooficiales.

El dardo no sentó nada bien a la política, que aprovechó su presencia en el formato para dar la réplica: "Este señor vive todos los días de insultarme en este programa, en el que puede hacer lo que quiera, que le es permitido, y aprovecha cada oportunidad que tiene. Algún día nos explicará el motivo", sentenciaba Ayuso.