Isabel Coixet, directora de cine, explica la mala experiencia que tuvo con un actor "por yonqui"

En el mundo del cine, los equipos que trabajan en las películas no son precisamente pocos, pues van mucho más allá de los actores, directores y guionistas. Es por ello que es de vital importancia la profesionalidad y la buena relación entre todos los implicados para que el producto final sea de buena calidad.

Desgraciadamente, ha habido numerosas ocasiones en las que los actores no se llevan bien entre ellos, o hay una mala relación entre uno y el director. Eso le pasó a la directora Isabel Coixet.

Coixet ha aparecido en la última emisión del programa "Col·lapse" de Jordi González, en el canal TV3, donde el presentador le preguntó si "hay un actor o actriz con el que no volverías a trabajar nunca más". La directora contestó un "Sí" tajante. "¿Por impertinentes? ¿Por ególatras? ¿Por qué?", preguntaba curioso Jordi.

"Por yonquis", respondió directamente Coixet, sorprendiendo a todos los telespectadores. "Es muy difícil trabajar con un actor que tiene delante a otro actor, y que tú ves, porque tiene la cámara ahí, que está en otro mundo. Es muy difícil, yo lo intenté con todas mis fuerzas. Con todo el equipo le intentamos ayudar, pero hubo un momento que tuvimos que cortar muchísimas cosas de la película y seguramente es mi peor película", explicó detalladamente.

Jordi prefirió no preguntar qué actor era, y dijo: "Yo no te pido qué película es, ni el nombre de esta persona, pero es como terrible encontrar de golpe que ha firmado el contrato una persona que tiene una enfermedad como esta".

Isabel Coixet zanjó el tema explicando que sí que es algo "horrible. Nosotros tuvimos que parar el rodaje para que se fuera a un centro de détox... Fue una cosa... ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Sí que es verdad que yo no me di cuenta".