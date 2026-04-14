Isabel Belaustegui, doctora especialista en nutrición: "Un michelín resistente es un síntoma de que algo no funciona bien"

"Hacer abdominales no sirve para eliminar barriga". Con esta afirmación tajante, Isabel Belaustegui desmonta uno de los mitos más extendidos en el mundo del fitness. Ni las rutinas interminables ni el sudor excesivo garantizan resultados por mucho que siempre lo hayas creído así.

La médica integrativa insiste en que el problema no está en la falta de esfuerzo. Muchas personas entrenan con constancia, y aun así, no consiguen reducir la grasa abdominal. El motivo, explica, va mucho más allá del ejercicio visible.

La clave está en la llamada flexibilidad metabólica, un concepto desconocido para muchos. Se trata de la capacidad del cuerpo para alternar entre grasa y glucosa como fuente de energía de manera eficiente. Cuando esto falla, adelgazar se vuelve mucho más difícil.

Según Belaustegui, un metabolismo rígido favorece la resistencia a la insulina, lo que impide quemar grasa y promueve su acumulación. Ese desequilibrio también está relacionado con enfermedades como la diabetes tipo 2 o problemas cardiovasculares.

"Un michelín resistente es un síntoma de que algo no funciona bien", asegura. No se trata solo de estética, sino de salud. La grasa abdominal está asociada a un estado inflamatorio silencioso que puede afectar a órganos vitales.

Cómo ejercitar y presumir de abdominales sin salir de casa (y sin gastar mucho) / Freepik

Frente a esto, la experta propone un cambio de enfoque radical. Olvidarse del cardio como única solución y apostar por el entrenamiento de fuerza. Ejercicios como sentadillas, peso muerto o dominadas activan procesos hormonales clave.

Estos movimientos no solo ayudan a ganar músculo, sino que mejoran la capacidad del cuerpo para utilizar la grasa como energía. "Con el mismo tiempo, los resultados son mayores", destaca la especialista.

Además, Belaustegui rompe una lanza a favor de quienes no logran adelgazar. Lejos de culparlos, recuerda que el sobrepeso no siempre depende de la voluntad. La respuesta hormonal y metabólica juega un papel decisivo en el proceso.