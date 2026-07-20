Isabel Allende (83 años): "Cada mañana desayuno un café y me siento en la cama media hora para ordenar mis pensamientos y estar agradecida"

Isabel Allende consta como una de las mentes más privilegiadas de nuestra era, destacando en el mundo de la literatura y el periodismo a raíz de varias obras que encumbraron su carrera a lo más alto y manteniéndose muy activa a sus 83 años de edad. Algo que se debe, entre otras cosas, a cómo empieza cada día.

Según los expertos en bienestar, la manera en la que comenzamos la jornada dictaminará la energía que tengamos durante el resto de la misma. Y parece que la propia Isabel Allende es muy consciente de ello, según las últimas declaraciones que compartía al respecto.

Así empieza el día Isabel Allende

El primer paso que da Isabel Allende por las mañanas tiene que ver con hacerse un café; siendo esta una bebida que le ayuda a despertarse, dado que intenta levantarse todos los días a las 5:30 de la mañana. Pero, ¿por qué tan temprano? La escritora aportaba una razón clara y concisa.

Isabel Allende / Imagen de Archivo

"No me alcanza el día, no me alcanzan las horas para todo lo que tengo que hacer, investigar, estudiar, escribir, revisar...". Algo propio de una de las escritoras más importantes del siglo XX y el siglo XXI, quien asegura que necesitaría que los días durasen más de 24 horas para poder llegar a todo.

Sin embargo, este deseo no impide a Isabel Allende hacer una buena gestión del posible estrés colateral derivado de su ajetreada vida. Sobre todo, porque asegura intentar empezar el día buscando momentos de calma y tranquilidad que le sirvan para encarar el resto de su jornada sin sobresaltos.

"Me siento en la cama al menos media hora para ordenar mis pensamientos y estar agradecida", comentaba Allende para asegurar que se siente muy privilegiada de poder despertarse cada día en la cama junto a su esposo y sus dos perros.

Además de esta curiosa práctica matutina, Isabel Allende posee otro secreto: también cuida mucho su cuerpo en cuanto a hacer ejercicio de manera frecuente en forma de paseos, además de intentar mantener una alimentación saludable.

Se podría decir, por tanto, que Isable Allende es plenamente consciente de la sabiduría que existe tras el dicho de ¨el cuerpo es un templo¨, incluyendo la salud mental dentro de esa ecuación por aquello de que ambas partes deben convivir en armonía para llevar una vida sana en todo momento.

Isabel Allende / Imagen de archivo

Esta es la manera en la que la escritora consigue mantenerse activa todos los días a sus 83 años de edad, casi como si el tiempo no le afectara a la hora de llevar una vida activa y plena; encontrándose en una etapa en la que sigue aportando obras de enorme valor para el mundo del periodismo y la literatura.