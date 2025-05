Isabel Allende, de 82 años, responde a la pregunta del dinero y el sexo de 'La Revuelta': "Se me está acabando la marihuana"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time', y con otros formatos, como 'First dates'.

El programa está presentado por David Broncano y dirigido por Ricardo Castella, a la vez que amenizado por el músico Grison y el resto de colaboradores que participan en la elaboración del programa previa entrada del invitado de turno.

El programa del miércoles tuvo a dos invitadas de altura. La primera fue la cantante y poeta malagueña Vanesa Martín, mientras que la segunda fue la escritora Isabel Allende, que presentaba su última novela, 'Mi nombre es Emilia del Valle'.

Entre otras cosas, no podían faltar las preguntas clásicas que Broncano siempre hace a todos los invitados, sea cual sea su edad y condición. Respecto al dinero, la novelista peruana no quiso entrar mucho en detalle y solamente indicó que "no pasa hambre".

Sin embargo, respecto a la cuestión del sexo, sí que se propuso dar un poco más de juego. Al principio, sin embargo, parecía que volvería a escurrirse porque preguntaba al presentador el sentido de que le preguntara eso: "Porque me lo pide el ministro de Interior cada día", le respondía un avispado Broncano, que hacía reír a la escritora.

David Broncano agradece a Isabel Allende su visita a 'La Revuelta'. / RTVE

"Dime a tú cómo te ha ido en los últimos 30 días y empezamos la conversación", le respondía Allende, aunque Broncano se defendía comentando que había sido un buen mes y que ya lo había contado, mientras se dirigía a su pareja, Silvia Alonso, que se encontraba en el teatro.

Una vez el apunte, Broncano insistía: "Dime tú si ha sido un buen mes, Isabel", repreguntaba. La respuesta de la mujer, de 82 años, ha sorprendido incluso a Castella, que la miraba ojiplático.

"No ha sido malo, pero he estado viajando mucho. Así que cuando vuelva a casa espero recuperar un poco", comentaba antes de dejar ir la broma de la noche: "Pero se me está acabando la marihuana, así que si te sobra algo, me lo dejas", dejaba la petición, en referencia a un comentario surgido durante un momento previo del programa.