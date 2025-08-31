Isa Pantoja, tajante con Kiko Rivera tras la separación

El clan Pantoja está en el punto de mira después de la separación de Kiko Rivera con Irene Rosales. La revista 'Semana' publicó en exclusiva que la pareja, que llevaba más de once años juntos, había puesto punto final a su relación por distintos motivos. El medio señaló que "la ruptura se ha producido en términos cordiales y no hay terceras personas implicadas".

No tardó mucho tiempo en reaccionar a la noticia Kiko Rivera, debido a que en pocas horas quiso compartir un comunicado a través de Instagram para anunciar la ruptura: "Después de 11 años de relación y dos hijas en común, mi mujer y yo hemos decidido separar nuestros caminos".

A pesar de todo el ruido mediático que está generado la separación, el cantante reconoció que "no voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada", ya que "me ha costado mucho llegar a esta paz mental". El artista no lo está pasando nada bien, pero "la vida continúa, y estoy convencido de que lo mejor aún está por llegar".

Por la otra parte, Irene Rosales confirmó la noticia y aseguró que "ha sido una decisión dura", pero que era la mejor opción para ambos, debido a que la llama del amor se había apagado desde hace tiempo.

Ambos comparten el mismo pensamiento: lo más importante son sus hijas. "Tenemos dos niñas preciosas que se merecen recibir todo el amor, cariño y cuidado de sus padres y así será siempre", expresó.

Otra de las personas que ha querido pronunciarse por primera vez sobre la ruptura del cantante e Irene ha sido su hermana, Isa Pantoja. La colaboradora de televisión fue escueta a la pregunta de Javi Hoyos: "Paso de todo esto". Una respuesta que refleja que sigue enfadada con su hermano.

Siguen distantes

La infancia de ambos ha estado marcada por diversas disputas, tanto en privado como en televisión. A pesar de estar distanciados desde hace años, el cantante ha intentado acercarse en varias ocasiones, pero Isa aún no se siente preparada para enfrentarse cara a cara con él.

Actualmente, la hija de Isabel Pantoja está centrada en su familia y en su hijo recién nacido, Cairo. Por ahora, no quiere saber nada de la vida privada de su hermano.