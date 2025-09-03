La irreverente declaración de la rapera Cardi B ante un juez en EE.UU. que ya es viral: "Le estaba llamando zorra"

La rapera estadounidense de ascendencia dominicana, Cardi B, está protagonizado una de las declaraciones más surrealistas frente a un juez de los últimos tiempos en el mundo del famoseo en Estados Unidos.

La joven se enfrentaba a la declaración ante el tribunal por una denuncia de agresiones a una mujer que ejercía de guardia de seguridad en el hospital en el que estaba llevando el control del embarazo por el hijo junto con otro rapero muy conocido del panorama musical norteamericano, Offset, exmiembro de la banda Migos, en 2020.

Sin embargo, la declaración jurada se ha hecho viral por motivos completamente ajenos al caso que ocupa, sino por la forma de responder de la música a la autoridad. También ha contribuido que la vista pública se retransmita por YouTube, llegando así a una audiencia de lo más variopinta.

Cardi B en una alfombra roja. / ·

Así, se han hecho famosos algunos fragmentos de la vista, como la diferencia del color de pelo entre un día y otro: "Ayer tenías el pelo negro y corto y hoy, rubio y largo. ¿Cuál es tu cabello real?", preguntaba uno de los presentes en el juicio. La respuesta llegó después de la risa de la joven y reconocía que son "pelucas".

El momento más viral, no obstante, es uno en el que se le pregunta por si insultó a la agredida: "¿La llamaste gorda?", le cuestionaban, ante lo que respondía que "no, le estaba llamando zorra".

Entre algunos otros momentos destaca la manera en como pretende evidenciar que la agredida era más "grande" que ella, señalándose los ojos y haciendo gestos de que era algo evidente, o cuando es cuestionada sobre por qué se puso tan agresiva.

"Porque estaba embarazada y esa chica estaba a punto de darme una patada en el culo... ¿Hola?", respondía en una actitud soberbia ante el juez, como evidenciando que no quería darse cuenta de la situación, que le responde "hola".

Finalmente, llama "seguridad pesada" a la mujer en una clara muestra de desprecio, una vez más, porque "tenía el peso para proteger un edificio entero", aseguraba la rapera.