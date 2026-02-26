IRPF en pensionistas: cuándo estás exento y cuándo puedes llevarte un susto en la Renta 2026

Las pensiones de jubilación tributan como un salario. ¿Qué significa esto? Que están sujetas al IRPF y que la Seguridad Social aplica cada mes una retención en función de la cuantía y de la situación personal y familiar de cada pensionista.

Sin embargo, no todos los jubilados están obligados a presentar la Declaración de la Renta en 2026. Y esto es un límite que conviene conocer para evitar tener que gastar dinero en gestores que se encarguen de tramitar una declaración que no es obligatoria.

¿Qué pensionistas están obligados a presentar la Renta 2026 y cuáles no?

Por lo general, quienes perciben una única pensión pública y no superan los 22.000 euros anuales no tienen la obligación de declarar. Si ponemos un ejemplo, sería aquel jubilado que cobre 18.000 euros al año exclusivamente de la Seguridad Social.

La situación cambia cuando existen dos pagadores. Si, además de la pensión pública, se cobra una pensión privada o cualquier otro rendimiento del trabajo, y los ingresos del segundo pagador superan los 1.500 euros anuales, el límite baja a 14.000 euros. En ese caso, sí habrá que presentar declaración.

Hay que tener en cuenta que algunas pensiones están exentas de IRPF, como la incapacidad permanente absoluta, la gran invalidez, las pensiones de orfandad o las derivadas de actos de terrorismo.

La retención aplicada puede oscilar aproximadamente entre el 1% y más del 15%, dependiendo del importe anual y de factores como la edad, discapacidad o cargas familiares. Además, los jubilados pueden solicitar voluntariamente que se les retenga más cada mes para evitar pagos elevados a posteriori en la declaración.

Revisar la retención y conocer los límites es clave para evitar sustos con Hacienda y planificar mucho mejor los ingresos durante la etapa de la jubilación.