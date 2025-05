El irónico comentario de Buenafuente sobre Melody antes de Eurovisión: “48 horas para que deje de cantar 'Una diva'"

No queda nada para que Melody se vuelva a subir al escenario de 'Eurovisión 2025' para interpretar delante de más de 200 millones de personas 'Esa diva', el tema con el que representa a España en el festival de musical más importante a nivel europeo.

Cabe decir que casi ningún español no conoce 'Esa diva': suena en todos lados y Melody se ha esforzado en viralizar una canción que ya es un himno. No sabemos cómo quedará en el certamen, pero seguramente termine en una buena posición.

Sin embargo, algunos están hartos de escuchar 'Esa diva' y Andreu Buenafuente no ha dudado en ironizar acerca de ello en la nueva entrega de 'Futuro imperfecto', el nuevo espacio que tiene en La 1 cada jueves.

El catalán, muy conocido por su peculiar sentido del humor, habló sobre la participación de España en Eurovisión y comenzó diciendo: "Quedan 48 horas para que Melody deje de cantar 'una diva es valiente'. Quiero decir que, después de Eurovisión, si canta es por su cuenta y riesgo".

Además, el cómico ha dejado caer: "Estos días se están celebrando las semifinales y ha coincidido que justo en Suiza también estaban Estados Unidos y China hablando de los aranceles. Y lo curioso es que han llegado a un acuerdo para parar los aranceles 90 días, yo creo que no es casualidad".

Según el catalán, quizás se reunieron allí porque es un sitio tranquilo "y se han encontrado con el Festival de Eurovisión, con Melody, que ya sabéis que no puede parar de cantar. Estoy seguro que estaba la reunión de americanos y chinos y ella: 'una diva es valiente, poderosa'", dijo desatando la carcajada del público.

Finalmente, también ha atizado a la UER por permitir que Israel siga formando parte del festival: "Había más probabilidades de que Israel no participase en la final por una mala canción que por un genocidio, no pasa nada, una diva es valiente, pero algunos organizadores no".