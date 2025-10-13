La irónica reacción de Justin Bieber hacia su madre: "Lo único que necesito sanar es mi dedo meñique del pie izquierdo”

Una vez más, Justien Bieber vuelve a estar en el foco de todas las miradas. Esta vez, tras una 'extraña' publicación de su madre, Pattie Mallette, haciendo referencia a su hijo, que Justin respondió con un irónico mensaje..

El cantante canadiense ha publicado recientemente el álbum Swag II, que es la primera reedición de su séptimo álbum de estudio, Swag. Tras unos meses de calma, la reciente declaración de su madre obligó a Justin Bieber a volver a entrar en la polémica.

A través de su cuenta de Instagram, Pattie Mallette, madre de Justin Bieber, compartió recientemente una emotiva publicación que generó preocupación entre los seguidores del artista. En ella, acompañó una serie de fotografías de su hijo con un mensaje cargado de espiritualidad y tono religioso, muy en la línea del discurso que el propio cantante ha adoptado en los últimos años.

La madre de Justin rezaba por su hijo

“Te animamos y rezamos por ti siempre, Justin”, comenzaba escribiendo Pattie, unas palabras que muchos interpretaron como una señal de alarma sobre el estado anímico o personal del intérprete de Sorry. En su texto, la madre del canadiense parecía insinuar que algo no marchaba del todo bien, y aprovechó el mensaje para pedir a Dios que lo guiara por el buen camino y lo protegiera de las malas decisiones.

“Declaro libertad, fortaleza, claridad y sanación sobre ti, Justin. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo con verdad, luz y protección. Sana cada herida en su corazón, mente y cuerpo, visible e invisible; restaura lo que le ha sido robado y cúbrelo con plenitud. Llénalo hasta desbordarlo con tu amor y consolación”, continuó la madre del artista, en un mensaje que rápidamente se viralizó.

La publicación superó los 158.000 “me gusta” en apenas unos días y acumuló miles de comentarios de fans preocupados por el bienestar del cantante. Ante la oleada de especulaciones, Justin Bieber decidió intervenir con su característico sentido del humor para restar dramatismo a la situación.

La respuesta de Justin Bieber

“Lo único que necesito sanar es mi dedo meñique del pie izquierdo por jugar a ping-pong”, respondió el artista en tono irónico, desatando las risas de sus seguidores y dejando claro que, al menos por ahora, no atraviesa ningún problema serio.