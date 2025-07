¿Por qué Irene Villa publicó su polémico vídeo en la piscina? Ella mismo lo explica

Irene Villa es uno de los mayores ejemplos de superación en España, y una vez más, vuelve a ser noticia. La periodista, escritora y también psicóloga está en el ojo del huracán después de publicar un vídeo en redes sociales que ha emocionado a muchos.

En la publicación, se la puede ver quitándose sus piernas ortopédicas para lanzarse a la piscina y disfrutar de una rutina de ejercicio que le permite mantenerse en forma. Sin embargo, algunos seguidores han criticado la crudeza del vídeo de forma muy injusta.

"Pedí que me grabasen porque ya que me va a mirar todo el mundo, mejor lo grabo y lo cuento", ha explicado la protagonista en una conexión en directo con Espejo Público. Y menos mal que lo ha hecho: un vídeo que acumula decenas de miles de likes, y ahora sí, muchos mensajes de apoyo.

Quién es Irene Villa, ejemplo de superación

Irene Villa sufrió un atentado de ETA cuando tenía tan solo 12 años, un ataque que terminó amputando sus dos piernas y tres dedos de una mano. En esta conexión con el programa de Susanna Griso, ha narrado con total naturalidad cómo es el procedimiento de meterse al agua:

"Con una llave me quito la pierna, y la otra con silicona. En el muñón me pongo unas mallas y luego voy dando saltitos a la piscina con los brazos". Entre risas, totalmente acostumbrada, narra que sus amigos son los más sorprendidos con la fuerza que han adquirido sus brazos: "y es que no tengo otra opción".

Lo más impactante de este relato es la naturalidad con la que Irene Villa muestra cómo es una actividad de su día a día, el entrenamiento. Y su objetivo es claro: quiere concienciar, visibilizar y normalizar la discapacidad con la que viven miles de personas en España.