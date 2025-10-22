Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Irene Rosales estalla tras su ruptura con Kiko Rivera: "Nunca le he sido infiel"

La influencer se ha sincerado en una entrevista en exclusiva para la revista 'Semana'

Kiko Rivera e Irene Rosales

Kiko Rivera e Irene Rosales

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Fue una de las sorpresas del verano: Kiko Rivera e Irene Rosales pusieron punto final a su relación después de once años. La relación entre ambos siempre generó mucha controversia, especialmente por los conflictos personales, pero también por las posibles infidelidades, entre otros aspectos.

La exclusiva fue publicada por la revista 'Semana', que informó que la pareja decidió romper sus lazos tras varias idas y venidas. Ahora, la publicación ha decidido realizarle una entrevista en exclusiva a Irene Rosales para conocer cómo se encuentra, ya que ha vuelto a encontrar el amor.

Tras dos meses de silencio, la exmujer del cantante de 'El Mambo' ha decidido romper su silencio, dejando claro que "nunca he sido infiel a Kiko".

Sobre su nueva pareja, Guillermo, la de Gines asegura que "solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo", aparte de confesar que "a Kiko le he dado las explicaciones que creía necesarias".

No duda en manifestar que "Guillermo y yo solo somos dos personas adultas y sin compromisos que se están conociendo", pues muchas personas apuntaban a que podría haber sido el principal motivo de la ruptura.

Kiko Rivera.

Kiko Rivera. / EP

Por ello, la exmujer de DJ comenta cuál fue el verdadero detonante de la relación: "He sido más madre que esposa". Por otro lado, confesó que "el peor momento de mi matrimonio fue cuando murió mi madre y Kiko empezó a tener problemas con la suya".

También quiere dejar claro que "me merezco vivir y disfrutar de la vida", debido a que "ahora me toca enfocarme en mí". Además, se encuentra "muy bien" y "no me voy a negar a admitirlo".

