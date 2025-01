Irene Montero responde a las amenazas de Daniel Esteve: "Necesita enseñar el tamaño de sus..."

El líder de Desokupa, Daniel Esteve, ha amenazado a la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero, con boicotear la presentación de su libro. El acto se celebra este viernes en la taberna Garibaldi de Madrid, el bar de Pablo Iglesias.

Esteve ha comenzado su discurso calificando al exvicepresidente del Gobierno como "la rata del coletas", y ha hecho una crítica a partir del título del libro: 'Algo habremos hecho'. "Sí, querida Irene, algo habéis hecho: soltar violadores, tocar los cojones y vivir del cuento", ha dicho.

"Como me imagino que es entrada libre, el viernes yo y unos cuantos amiguitos, porque por mis cojones que vamos a ir, queremos escuchar todas las tonterías que quieres decir", ha seguido Daniel Esteve. "Imagino que cuando veas el vídeo se te va a poner el culo cerradito", ha afirmado, y ha señalado que ellos son "personas racionales, que iremos a tomarnos consumiciones, a ver cómo hablas, cómo haces el ridículo y a aplaudirte".

Irene Montero responde

Tras esta amenaza, Irene Montero no ha dudado en responder. En una publicación en su cuenta de X, la eurodiputada ha dicho lo siguiente: "Pues parece que Daniel Esteve necesita enseñarnos el tamaño de sus cojones. Como dice Laura Arroyo, entrada libre y LIBRE DE FASCISTAS".

Pues parece que Daniel Esteve necesita enseñarnos el tamaño de sus cojones 🤦🏻‍♀️



Como dice @menoscanas, entrada libre y LIBRE DE FASCISTAS https://t.co/1tFX4aD3qI — Irene Montero (@IreneMontero) January 8, 2025

Irene Montero ha hecho alusión a las declaraciones de Laura Arroyo, con quién compartirá la presentación y que también ha querido responder a Daniel Esteve. "Yo voy a estar en ese acto, y creo que a lo mejor a ti se te va a quedar el culo cerradito cuando veas que entre las mujeres feministas, con una migrante y una sudaca de esas que seguramente tú odias, porque las quieres expulsar de tu país, te van a enfrentar".

Arroyo ha proseguido: "Gracias por tu publicidad gratuita. No sabes lo bien que nos hace. Seguramente mucha gente se va a enterar y no me da miedo, al contrario. La entrada es libre, sin duda. Es libre de fascistas. A ver si te enteras. Y no necesitamos 150 porteros, tenemos miles y cientos de miles de antifascistas. Así que a lo mejor eres tú el que tendrá problemas para entrar. Nos vemos el viernes", ha remachado.