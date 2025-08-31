Irene Montero frena en seco a Jordi Cruz: "Cultura de la explotación"

El reputado cocinero Jordi Cruz está en el punto de mira tras sus polémicas declaraciones en el programa 'Versión Verano' de RAC1 sobre el papel de los camareros en España. Las palabras del jurado de 'MasterChef' están dando mucho de qué hablar. Hasta la política Irene Montero compartió su opinión a través de X, antes Twitter.

El dueño del ABaC destapó en los micrófonos de RAC1 que "nos ha costado pasar de las 14 a las 8 horas diarias", ya que el principal problema que detecta es que "la gente joven no quiere trabajar de camarero". Una situación que es alarmante para la hostelería.

El jurado de 'MasterChef' explicó que "cada vez tenemos menos tiempo para formar a la gente como a mí me gustaría. Lo hacemos muy bien, pero yo soy muy tiquismiquis. Me gusta que lo hagan bien, con unos protocolos".

Para el cocinero catalán, trabajar como camarero no es tarea fácil, ya que se necesita tener don de gentes: "Un camarero debe intuir si tú quieres mucho discurso o poquito".

Estas declaraciones están generando mucha controversia en redes sociales. Un usuario de X estalló contra él: "Voy a decirlo 'rotundo y sin rodeos': Jordi Cruz, eres un explotador". Otro comentó que "Jordi Cruz piensa que trabajar para él es un privilegio...".

Sin embargo, Irene Montero fue a más. La política comentó que "lo que no quiere la gente joven es ser una esclava, tener unas condiciones laborales de mierda con jornadas imposibles y unos alquileres por las nubes que hacen imposible vivir".

Sobre la declaración de "la gente joven no quiere trabajar de camarero", Montero desveló que "estos titulares son cultura de la explotación".

Lo que no quiere la gente joven es ser una esclava, tener unas condiciones laborales de mierda con jornadas imposibles y unos alquileres por las nubes que hacen imposible vivir. Estos titulares son cultura de la explotación 👇 pic.twitter.com/7GHh0bubN2 — Irene Montero (@IreneMontero) August 29, 2025

A pesar de todo el ruido mediático que se está generando, el dueño del ABaC, por ahora, se ha mantenido al margen. Mañana se le podrá ver en el estreno de MasterChef Celebrity, a partir de las 22:10 horas en La 1.