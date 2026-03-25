Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
KoundéReal Madrid - Barcelona femeninoJan VirgiliWilly HernangómezToni NadalJaime AlcarazGuillermo AmorEtapa 3 Volta CatalunyaClasificación Volta CatalunyaChampions femenina hoyCruces Champions FemeninaBarça - Anadolu EfesClasificación EuroligaBastoniJoan GarciaHorarios F1 JapónBarcelonaFlorentinoEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaAlba OliverosPedriObras Camp NouEuromillonesBonoloto
instagramlinkedin

FAMOSOS

Irene Montero estalla contra Santiago Segura por la Ley Trans: "No es libertad de expresión, es odio"

El director de cine y actor acudió al pódcast 'La Script' para seguir promocionando 'Torrente, presidente'

Irene Montero y Santiago Segura

Irene Montero y Santiago Segura / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Santiago Segura vuelve a estar en el punto de mira, pero no por su nueva película, 'Torrente, presidente', sino por sus declaraciones en el pódcast 'La Script', presentado por María Guerra, donde afirmó que "las trans en España no han tenido nunca ningún problema".

El director de cine y actor estaba de promoción de su nueva obra cinematográfica, aunque el tema se fue desviando hasta hablar de la Ley Trans, que la categoriza como "agresiva".

En ese instante de la entrevista, Segura puso de ejemplo a Bibiana Fernández: "Es una mujer. Se lo ha ganado. O sea, tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad. Yo me casaría con ella".

Por esta razón, el director de 'Torrente, presidente' se mostró indignado por el hecho de que hayan sacado una Ley Trans y sea tan contundente: "Agresiva porque vaya un señor con barba y diga: 'Yo es que me siento mujer', a comisaría y le vayan a dar un carné. Y dices: 'Es que eso es fraude de ley'".

Santiago Segura, en 'La Script'

Santiago Segura, en 'La Script' / YOUTUBE

La opinión de Segura no está pasando desapercibida en redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter. Un usuario compartió que "Torrente nunca fue un personaje, no finge nada es el mismo". Otro señaló: "En que mundo tiene que vivir este pobre hombre para creer que las trans nunca han tenido problemas".

Irene Montero explota contra el director de 'Torrente, presidente'

Después de todo el revuelo generado en la red social de Elon Musk, Irene Montero, eurodiputada de Podemos, decidió salir al paso y explotó contra el director de cine de 'Torrente, presidente'.

"Este es justo el tipo de comentarios de ridiculización y odio que abonan el terreno para que luego diez tíos le den una paliza a una mujer trans que le deja secuelas de por vida, o se asesine a un chico al grito de maricón", señaló en X.

Noticias relacionadas

Por último, la política de Podemos quiso dejar claro que "esto no es libertad de expresión, es odio".

TEMAS

  1. El presupuesto del Barça para fichar en el próximo mercado: Bastoni y Julián, los objetivos
  2. Kounde no duda y escoge a su jugador favorito del Barça: 'Es absolutamente brillante
  3. La estrategia de Bastoni con Cubarsí para acercarse al Barça
  4. Barça - Efes: resumen, resultado y estadísticas del partido de la Euroliga
  5. Plan en el Barça para la posición de central: confianza para Araujo y Christensen, en el aire
  6. Oficial: Griezmann se va del Atlético
  7. Relacionan a Marta Díaz con un ex del FC Barcelona: 'Han estado juntos
  8. El Barça, primer equipo confirmado para la Champions 2026/27

Irene Montero estalla contra Santiago Segura por la Ley Trans: "No es libertad de expresión, es odio"

Irene Montero estalla contra Santiago Segura por la Ley Trans: "No es libertad de expresión, es odio"

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo

DIRECTO | Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre la posición del Gobierno ante la guerra en Oriente Próximo

Alerta preocupante de Rheinmetall: “Si la guerra dura un mes más, no tendremos misiles”

Un soldado dispara un misil Mistral en el ejercicio Atlas del Ejército, en Médano del Loro (Huelva).

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: trabajar en este horario da derecho al plus de nocturnidad

Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: trabajar en este horario da derecho al plus de nocturnidad

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 25 de marzo: estas son las gasolineras más baratas en España