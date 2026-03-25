Irene Montero estalla contra Santiago Segura por la Ley Trans: "No es libertad de expresión, es odio"

Santiago Segura vuelve a estar en el punto de mira, pero no por su nueva película, 'Torrente, presidente', sino por sus declaraciones en el pódcast 'La Script', presentado por María Guerra, donde afirmó que "las trans en España no han tenido nunca ningún problema".

El director de cine y actor estaba de promoción de su nueva obra cinematográfica, aunque el tema se fue desviando hasta hablar de la Ley Trans, que la categoriza como "agresiva".

En ese instante de la entrevista, Segura puso de ejemplo a Bibiana Fernández: "Es una mujer. Se lo ha ganado. O sea, tiene disforia de género, se hormona, tiene su carné de identidad. Yo me casaría con ella".

Por esta razón, el director de 'Torrente, presidente' se mostró indignado por el hecho de que hayan sacado una Ley Trans y sea tan contundente: "Agresiva porque vaya un señor con barba y diga: 'Yo es que me siento mujer', a comisaría y le vayan a dar un carné. Y dices: 'Es que eso es fraude de ley'".

Santiago Segura, en 'La Script' / YOUTUBE

La opinión de Segura no está pasando desapercibida en redes sociales, concretamente en X, antes conocido como Twitter. Un usuario compartió que "Torrente nunca fue un personaje, no finge nada es el mismo". Otro señaló: "En que mundo tiene que vivir este pobre hombre para creer que las trans nunca han tenido problemas".

Irene Montero explota contra el director de 'Torrente, presidente'

Después de todo el revuelo generado en la red social de Elon Musk, Irene Montero, eurodiputada de Podemos, decidió salir al paso y explotó contra el director de cine de 'Torrente, presidente'.

"Este es justo el tipo de comentarios de ridiculización y odio que abonan el terreno para que luego diez tíos le den una paliza a una mujer trans que le deja secuelas de por vida, o se asesine a un chico al grito de maricón", señaló en X.

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Por último, la política de Podemos quiso dejar claro que "esto no es libertad de expresión, es odio".