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Irene Esser, sobre su relación con Iker Casillas: "Es como cuando tienes un proyecto y dices: 'Hasta que no firme el contrato no lo cuento'"
La actriz atendió a los medios de comunicación en el Festival de Televisión de Vitoria
Iker Casillas, exportero del Real Madrid, está completamente enamorado de Irene Esser, actriz, modelo y ganadora del título Miss Venezuela 2011. La relación entre ambos se destapó a principios de julio, cuando fueron captados juntos en Nueva York. Aunque, la periodista Sandra Aladro explicó en 'El tiempo justo' que "me aseguran que llevan más tiempo del que pensamos".
Ayer, la actriz venezolana fue el foco de atención del Festival de Televisión de Vitoria y atendió a los medios de comunicación para hablar sobre sus nuevos proyectos, aunque desde 'Europa Press' no perdieron la oportunidad de preguntarle cómo está yendo su relación con el exjugador del Real Madrid.
La Miss Venezuela 2011 quiso dejar claro que está viviendo una etapa muy "bonita y linda", pero reconoció que "mi vida personal me gusta tenerla muy privada, así guardadita, a veces es complicado".
El principal motivo que otorgó es que quiere ser prudente en cuanto a su relación sentimental con Casillas, debido a que aún es pronto para sincerarse de cómo están.
"Hasta que las cosas no estén super... como cuando tienes un proyecto que dices: 'Hasta que no firme el contrato no lo cuento', así que hasta que yo no firme el contrato no cuento del proyecto que viene porque uno nunca sabe", expuso.
Sobre su viaje a Nueva York con el ex del Real Madrid, aclaró que las imágenes daban a entender que tenían algo muy serio, pero que aún están en proceso de conocerse: "Todavía estamos en eso".
Por otro lado, desveló que se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional: "Yo estoy muy feliz, estoy muy tranquila, he salido de la oscuridad".
La modelo venezolana fue cuestionada sobre si le gusta el fútbol, como a Casillas, pero no dudó en decir la verdad: "Yo de fútbol no tengo idea".
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