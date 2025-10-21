Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Irati Etxandi, mecánica: "Es un trabajo muy sacrificado, pero personalmente muy enriquecedor"

La experta en el motor desvela los aspectos positivos de la profesión, pero también los negativos

Irati Etxandi, mecánica

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Los niños siempre sueñan con dedicarse a aquello que más les gusta, y una de las profesiones que genera mucho interés, aunque no lo parezca, es la mecánica. Normalmente, esta vocación nace desde dentro, ya que puede existir una pasión por los vehículos, pero también por el deseo de aprender a resolver problemas.

Gracias a las redes sociales, Irati Etxandi ha podido explicar en un vídeo de TikTok cómo ha cumplido su sueño de convertirse en mecánica. La joven empieza diciendo que "mis inicios fueron en el taller familiar", y, desde entonces, no ha parado de trabajar en la mecánica, aunque también es electricista de coches.

La intención que tiene al publicar el vídeo es para explicar todas las cosas positivas que tiene trabajar en la mecánica. Lo primero que destaca es que "te ayuda a afrontar los problemas o imprevistos de una manera buena", ya que cada día "aprendes cosas nuevas".

Irati Etxandi, en una jornada en el taller

Sin embargo, expone que es "como todos los trabajos", pues "hay partes positivas y partes no tan positivas". Una de las mejores sensaciones que tiene es que disfrutar trabajando en el taller y cuando las cosas salen bien aún más.

La otra cara de la moneda es cuando no salen las cosas bien o simplemente encargos que "tienes que invertirles mucho tiempo", y es más pesado a nivel mental.

Sobre si la mecánica es una buena salida profesional, Extandi no duda en afirmar que sí, especialmente para aquellos jóvenes que todavía no saben qué estudiar. "Es un trabajo muy sacrificado, pero personalmente muy enriquecedor", señala en TikTok.

Por último, la mecánica comparte que "si volviera atrás en el tiempo, no dudaría en volver a escoger esta profesión".

Broncano veta a un político de derechas para acudir a 'La revuelta', tras la propuesta de Rufián: "El péndulo ideológico que no caiga solo hacia un lado"

Irati Etxandi, mecánica: "Es un trabajo muy sacrificado, pero personalmente muy enriquecedor"

Hacienda beneficiará con esta cantidad de dinero a las personas que vivan con personas mayores de 65 años

Se filtró el mensaje subido de tono que Wanda Nara, presentadora de MasterChef, le envió a Enzo Fernández: "Te acabo de ver por el barrio"

Los dos casos en los que está prohibido pagar con dinero en efectivo en los supermercados

El "Santo Grial" de las colecciones de monedas: si tienes esta pieza, tienes un tesoro

¿Cuánto cobra un creador de contenido digital en España? Sueldo medio de un perfil muy demandado

El tiempo vuelve a sorprender en Catalunya y esta vez las temperaturas son protagonistas

