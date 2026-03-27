Irán permite que niños desde 12 años patrullen las calles en plena tensión política

Las autoridades iraníes han autorizado la incorporación de adolescentes que tengan más de 12 años como "voluntarios" en tareas de seguridad en Teherán, en una decisión que ha generado una enorme preocupación dentro y fuera del país.

El anuncio fue realizado por un responsable local vinculado a la Guardia Revolucionaria, en un discurso emitido por la televisión estatal con el que se pretende 'reclutar' a estos menores.

Según explicó Rahim Nadali, esta medida responde al aumento del número de jóvenes interesados en "defender el frente de resistencia" frente al llamado "tirano mundial", término con el que el régimen se refiere habitualmente al Gobierno estadounidense.

El funcionario aseguró que existe una alta demanda de participación entre adolescentes, lo que ha motivado la flexibilización de los requisitos de edad.

Desde que comenzase el conflicto entre Israel y Estados Unidos e Irán, las autoridades de este último estado han intensificado los controles de seguridad en la capital para evitar protestas contra la República Islámica. Unas labores que recaen principalmente en los miembros del Basij, una fuerza de movilización compuesta por voluntarios que cuenta con cientos de miles de integrantes en todo el país.

TEHRAN (IRAN(Islamic Republic Of)), 26/03/2026.- Iranians mourn during the funeral for victims of the conflict between Iran, Israel and the US, at the Behesht Zahra cemetery in southern Tehran, Iran, 26 March 2026. Joint Israeli and US military operations continue to target multiple locations across Iran since 28 February 2026. (Teherán) EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

Las funciones asignadas a estos nuevos voluntarios incluyen patrullas de vigilancia, recopilación de información y apoyo a las fuerzas de seguridad en el control de la población.

Que haya crecido la presencia de menores en estas tareas ha causado que numerosas organizaciones internacionales hayan criticado la postura del gobierno iraní, quienes advierten sobre el riesgo de militarización de la infancia y la vulneración de derechos fundamentales.

En el contexto actual, marcado por tensiones internas y externas, el refuerzo de la seguridad de Teherán refleja la preocupación de un régimen muy preocupado por mantener el control social, evitando cualquier tipo de oposición.