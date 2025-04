Ion Aramendi revela la verdadera situación de los 'Supervivientes' en Honduras

En España, existen numerosos programas de televisión que generan dudas en el público por su veracidad, manteniendo viva la incógnita sobre si están, hasta cierto punto, planificados o guionizados.

'Supervivientes', el show más fuerte de toda la escena nacional, también ha sido objeto de este tipo de críticas, pero Ion Aramendi, uno de sus presentadores, ha querido desmentir cualquier interrogante sobre qué tan duro verdaderamente es.

Particularmente, en una entrevista con Mundo Deportivo, declaró: "Yo que he estado muy cerca del concurso, igual que pasa con ‘Gran Hermano’, siempre hay como mucha leyenda urbana de que lo que sucede allí".

"Parece que, de puertas para adentro, ocurren cosas que son muy misteriosas y que significan todo el rato ayudas. O que hay cosas que están muy planificadas o guionizadas. Es absolutamente incierto", comparte de manera tajante.

"Vamos, yo como presentador te lo digo, que todo lo que sucede es lo que pasa. Todo lo que se ve es lo que ha sucedido. En ‘Supervivientes’ lo pasan, con perdón de la palabra, de puta pena", continúa explicando.

Asimismo, Aramendi detalló que le consta que "lo pasan fatal" por una diversa suma de razones. "No sólo por lo que están viviendo en la isla, sino a posteriori para su propia recuperación", enfatiza.

"Siguen una disciplina de cuidados muy, muy concreta y con una vigilancia médica muy estricta porque llevan el cuerpo al límite y esto no se lo inventa nadie", hace hincapié Aramendi, quien no quiere dejar ni un ápice de duda al respecto.

"Lo que no pueden es no comer para morirse. Entonces, comen lo justo y lo que está pactado y está pautado por el equipo médico para que ellos consigan sobrevivir. No de buenas maneras", informa el presentador.

"Pasan penurias que son extraordinarias. La gente dice ‘va, bueno, luego van por detrás y le dan unos donuts y tal’. Esto no es cierto. No es verdad. Es verdad que a veces ellos son listos y hacen 'trampillas'. Ven dónde están las cosas, dónde está el equipo y, ante la necesidad, todos aguzamos el ingenio", detalla.

En último lugar, sentencia: "Incluso, cruzamos límites que a lo mejor no cruzarías en tu vida. Tú en tu vida no entrarías a una tienda de alimentación a robar. Pero, si tú te mueres de hambre, a lo mejor sí que entras y te coges una barra de pan. Te quiero decir, que eso también hay que saber entenderlo y a veces saber disculparlo. Con un castigo, lógicamente. Pero sí lo pasan fatal".