Ion Aramendi pide disculpas a la novia de Raúl, de los Mozos de Arousa: "Lo siento pero es que si no..."

'Reacción en cadena' es un concurso de televisión presentado por Ion Aramendi. El pasado mes de diciembre celebró su primer aniversario, y parece que seguirá mucho más tiempo en antena, ya que los espectadores están enganchados a Telecinco de lunes a viernes a las 20 horas.

Borjamina, Bruno y Raúl componen los 'Mozos de Arousa', un equipo de concursantes gallegos que han conseguido conquistar a una gran parte de la audiencia del programa.

Los jóvenes han batido todos los récords del formato y llevan acumulado 1.158.786 euros en un total de 161 programas (158 normales y 3 especiales). Hoy los Mozos de Arousa se han enfrentado a los 'Eurofans'.

Adivinando las palabras los 'Eurofans' han acertado el nombre de Greta Thunberg y han aprovechado para desvelar un dato: la madre de la activista climática se presentó a Eurovisión en Rusia, pero los Eurofans no consiguian acordarse del año del festival y Borjamina ha sorprendido completando el dato: fue en 2009.

Los Mozos de Arousa no solo les han ganado en su propio terreno, también lo han hecho en la prueba. Durante el programa Borja también ha aprovechado para soltar un dardito porque su novia está enfadada con él: es la tercera vez que atrasan el viaje. "No paro de posponer el viaje porque aquí sigo", le ha dicho entre risas a Ion Aramendi, que ha aprovechado para pedir disculpas: "lo siento Alba pero es que si no fallan siguen aquí".

Y parece que van a continuar en el programa más tiempo porque los Mozos de Arousa han conseguido eliminar a sus contrincantes, pero durante el programa de hoy, no han conseguido resolver el último eslabón misterioso y se han quedado sin sumar nada al bote.