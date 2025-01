El mensaje de Ion Aramendi para Ángel Cristo y Ana Herminia tras su ausencia en el debate de ‘GH DÚO’

La organización de ‘GH DÚO’ había generado gran expectación al anunciar la presencia de Ana Herminia en el Debate, tras su polémica expulsión y la tensa despedida de sus compañeros. Sin embargo, cuando los espectadores esperaban su intervención, Ion Aramendi informó que tanto Ana Herminia como Ángel Cristo habían decidido no asistir. "Echáis en falta a alguien en plató. Ana Herminia y Ángel Cristo estaban invitados al programa de hoy, pero han declinado nuestra invitación", comunicó el presentador.

Este cambio de última hora obligó a reestructurar por completo el programa. A pesar de la negativa, Aramendi aprovechó para invitar a la pareja a regresar en cualquier momento: "Las puertas siempre las tendremos abiertas para vosotros". Sin embargo, su misterioso silencio desde la expulsión sigue generando especulaciones sobre sus razones para declinar la invitación.

La expulsión de Ana Herminia estuvo marcada por su polémica acusación falsa a Javier, lo que desató una entrevista tensa en la que terminó abandonando la gala. En su regreso al plató, explicó que no estaba bien: "No estoy bien de salud, llevo doce días con una hipertensión que me está matando", dijo. Desde entonces, ella y Ángel Cristo han mantenido un perfil bajo, lo que añade misterio a su silencio.

El comportamiento reservado de la pareja ha dado lugar a especulaciones sobre su relación. Bárbara Rey, madre de Ángel, auguró que el matrimonio durará a pesar de las discusiones: "Ese matrimonio va a durar", aseguró, atribuyendo la estabilidad a la gran dependencia de Ángel hacia Ana. Sin embargo, el futuro de su relación sigue siendo incierto, y el silencio de ambos aumenta las incógnitas sobre su vida personal.