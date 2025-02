Ion Aramendi frena una discusión entre los concursantes de 'GH DÚO 3'

La gran final de 'GH DÚO 3' está más cerca que nunca y la tensión entre los concursantes no para de crecer. La producción del concurso les permite ver vídeos donde se critican unos a otros, provocando fuertes discusiones. La escalada ha sido tan elevada que Ion Aramendi ha tenido que frenar los enfrentamientos.

Todo ha comenzado cuando Álex Ghita ha visto un vídeo sobre sus compañeros, descubriendo que están en su contra. "Sois unos cobardes, pero todos. Yo siempre os digo las cosas a la cara", recriminaba al resto de participantes. "Aquí el único cobarde que hay eres tú", le contestaba Sergio, ex de 'La isla de las tentaciones'.

En este momento, el presentador ha tenido que intervenir en la discusión, diciéndoles "vamos a poner orden, por favor, vamos de uno en uno". No obstante, la calma ha durado poco, cuando Sergio ha vuelto a cargar contra Ghita: "Tú controla las emociones, que con eso ya tienes bastante. Tienes bastante con controlarte. Contrólate un poquito, que tienes problemas. No te voy a volver a consentir que le digas a ningún compañero que se controle. Contrólate tú un poquito, campeón. No sé quién te has creído".

El intercambio entre ambos iba subiendo de tono, cuando el exnovio de Adara Molinero no ha podido quedarse callado. "Tú no eres el padre de nadie, así que, calladito. Báte un poco, que se te han subido los humitos por ser finalista", explicaba.

Cansado del comportamiento de ambos, Ion Aramendi se ha visto obligado a intervenir de nuevo: "De uno en uno, por favor. Os pediría cuidado con el tono. Por favor, calmad los ánimos. Cuidado con las palabras", advertía el presentador del programa.