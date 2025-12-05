Los invitados de '¡De viernes!' de hoy incluyen el inesperado reencuentro entre dos figuras de 'Sálvame' y un futbolista

El programa '¡De viernes!' de Telecinco pone toda la carne en el asador hoy, día 5 de diciembre, gracias a un reencuentro inesperado entre dos figuras emblemáticas de 'Sálvame', ausentes del plató durante más de dos años y medio, lo que lo convierte en un momento tremendo para los fans del corazón.

El reencuentro que promete batir audiencias

Se trata del esperado cara a cara entre Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano en '¡De viernes!', un momento histórico que no se producía desde el adiós definitivo de 'Sálvame'. Jorge Javier, conductor de 'El diario de Jorge', desvelará en primicia su transformación física tras una intervención quirúrgica reciente, con imágenes exclusivas del antes y después, incluidas las emotivas respuestas de su madre y hermana.

Este programa forma parte de la estrategia de '¡De viernes!' para recuperar el liderazgo en audiencias tras su tropiezo frente a 'La Voz', y aunque su formato habitual es de entretenimiento ligero, esta semana van a elevar la apuesta con invitados de excepción, ya que Jorge Javier Vázquez no será el único presente.

En el espacio también aterrizan Jota Peleteiro, quien repasará su reciente encuentro con Jessica Bueno en los tribunales por un pleito de cuatro años, sus opiniones sobre su paso por 'Supervivientes All Stars' y sus lazos con Kiko Rivera.

'¡De viernes!' también contará con María Jesús Ruiz, que narrará su emotiva reconciliación con su madre Juani Garzón tras años de distanciamiento por su matrimonio con Curro, además de actualizar el estado de salud de su esposo tras sufrir un ictus.

Por tanto, el plato fuerte de '¡De viernes!' para hoy comenzará con la presencia de Jorge Javier Vázquez en su debut televisivo tras su sonada operación, junto a un reencuentro con Lydia Lozano que los amantes de 'Sálvame' y de la televisión sabrán apreciar de verdad.

Un cóctel fantástico que se une a la presencia de Jota Peleteiro y sus problemas con Jessica Bueno en los juzgados y María Jesús Ruiz regresando a los brazos de su madre tras años de silencio por su historia con Curro, detallando cómo ha sido este complicado proceso.