Invitados estelares para el primer '¡De viernes!' de 2026: exclusivas y tormenta familiar

El programa '¡De viernes!' arranca el 2026 en Telecinco con seis invitados de excepción que prometen revelaciones impactantes, listos para competir contra el concierto de Joaquín Sabina en La 1 y el cine de Antena 3 para este viernes 2 de enero. ¿Cómo comenzará el año para el programa?

Los seis primeros invitados de 2026

Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes, aparece por primera vez en un plató para relatar su experiencia tras el fatal accidente de su esposo hace seis años, incluyendo el angustiante instante en que comunicó la tragedia a sus hijas pequeñas. Revelará además su batalla contra un cáncer diagnosticado hace tres años, destacando el apoyo esencial de sus niñas en ese periodo crítico.

José María Almoguera regresa para responder a las palabras de su exesposa Paola Olmedo y detallar los motivos por los que el divorcio sigue pendiente, junto con los roces que acabaron con su matrimonio. Hablará de su relación actual con Alejandra Rubio después del reciente choque con Terelu, y en plena charla se unirá Carmen Borrego para soltar una primicia que revolucionará el clan Campos.

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, debutará en televisión exponiendo la auténtica personalidad de Isabel Pantoja y aclarando los lazos entre Anabel y su progenitor. Rappel, por su parte, mostrará en plató a su compañero sentimental José María Morón, con quien lleva 38 años en una relación, mientras repasa hitos de su trayectoria íntima y laboral.

Como colofón, el espacio confirmará un nuevo participante fijo en 'GH Dúo', engrosando la relation de concursantes para la próxima entrega del reality de Telecinco, que tiene un estreno previsto en la cadena para el próximo jueves 8 de enero a las 21:45, dando inicio a la cuarta edición del formato.

Y así de fuerte arrancará '¡De viernes!' el año 2026, sin tomarse ningunas vacaciones navideñas, pero siguiendo ofreciendo un formato con multitud de invitados de la prensa rosa de forma semanal. El viernes pasado, el programa consiguió superar el 10% de share, empatando con Antena 3 y su "peliculón".