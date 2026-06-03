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SOCIEDAD

Investigan la posible influencia de la psicóloga de Andic en la muerte de su padre

Se investigan los mensajes y conversaciones telefónicas entre Jonathan Andic y su psicóloga para esclarecer la gestación de la excursión que acabó con la vida del fundador de Mango

Un grup d’escaladors observen el petit altar d’homenatge a Isak Andic, al lloc de la caiguda. | ZOWY VOETEN

Un grup d’escaladors observen el petit altar d’homenatge a Isak Andic, al lloc de la caiguda. | ZOWY VOETEN

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Los Mossos siguen investigando el fallecimiento de Isak Andic el diciembre de 2024 al caer desde 100 metros de altura en una excursión con su hijo en Collbató (Barcelona). Jonathan Andic, el hijo de Isak, es el principal sospechoso de la muerte de su padre, al que se le acusan de homicidio. El hijo de Andic quedó en libertad provisional tras depositar la fianza de un millón de euros que le impuso la jueza de Martorell y tras dos años de investigación policial, las sospechas sobre el hijo no dejan de aumentar a medida que salen a la luz nuevos indicios.

Tras muchas evidencias y especulaciones, la jueza ha abierto una nueva carpeta en la que quiere investigar la posible influencia de terceras personas. Se trata de Judit L., psícologa de Jonathan Andic, que intervino de mediadora para que Isak Andic le dejara una herencia en vida. Cabe destacar que la subida a la montaña se produjo para intentar arreglar las diferencias entre ambos y llegar a un acuerdo para la herencia, a raíz de que el padre quisiera dejar todo el dinero en una fundación.

Una nueva pieza en la investigación

Según los investigadores, la principal causa de la supuesta mala relación entre padre e hijo sería “la obsesión” del acusado por el dinero, hasta el punto de exigir a su padre que le adelantara parte de la herencia en vida. De acuerdo con el informe, el padre accedió a esa petición para mantener el vínculo con su hijo, una relación que, según se indica, fue facilitada por la psicóloga de Jonathan.

Del análisis de las conversaciones se desprende que Jonathan, a mediados de 2024, supo que su padre planeaba modificar el testamento para crear una fundación destinada a ayudar a personas necesitadas. En ese momento, según las pesquisas, se observa un cambio significativo en su actitud: intenta reconciliarse con su padre y admite que su comportamiento respecto al dinero no era adecuado.

La magistrada encargada del caso ha solicitado revisar las comunicaciones mantenidas por Jonathan Andic durante diciembre de 2024. El objetivo es comprobar si esos intercambios de mensajes pueden aportar información relevante sobre cómo surgió la propuesta de realizar una excursión junto a su padre y determinar si otras personas participaron en la planificación de dicha actividad.

Según los datos recopilados durante la investigación, la psicóloga de Isak Andic habría desempeñado un papel intermediario para facilitar que este realizara una transmisión anticipada de parte de su patrimonio a favor de su hijo. La instructora considera necesario profundizar en las pesquisas para esclarecer el grado de implicación de Jonathan Andic y verificar si existieron colaboradores o terceros relacionados con los hechos investigados.

Isak Andic y Jonathan Andic

Isak Andic y Jonathan Andic / Archivo

Revisar las comunicaciones

Dentro de las nuevas actuaciones, se autoriza a los Mossos d'Esquadra a examinar los mensajes y comunicaciones de la víctima entre mayo y diciembre de 2024. La finalidad es identificar posibles conversaciones vinculadas con cuestiones patrimoniales, entre ellas la eventual creación de una fundación por parte de Isak Andic y el posible impacto que esta decisión podría haber tenido en la distribución de su fortuna.

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Las gestiones fueron solicitadas por la Fiscalía a propuesta de los investigadores para resolver diversas cuestiones que aún presentan dudas en la instrucción. Entre las medidas acordadas figuran el análisis de la localización geográfica del teléfono móvil del investigado en fechas previas al fallecimiento de su padre, ocurrido el 14 de diciembre de 2024, así como el estudio de sus comunicaciones telefónicas.

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