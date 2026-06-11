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SALUD

Los investigadores coinciden: el sistema inmune puede frenar la pérdida de grasa

Un reciente estudio muestra cómo actúa el organismo ante este tipo de procesos

Qué es el porcentaje de grasa corporal y cómo calcularlo

Qué es el porcentaje de grasa corporal y cómo calcularlo / Freepik.

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Cuando uno empieza un proceso de pérdida de grasa, lo ideal es que preste atención a diferentes aspectos de su cuerpo con el objetivo de optimizar esfuerzos y que esto repercuta de manera positiva en la propia salud.

No obstante, un reciente estudio de la Universidad de California ha encontrado una serie de resultados que son bastante sorprendentes y se pueden resumir en una hipótesis: tu organismo podría estar luchando contra ti.

Básicamente, los investigadores constataron que el sistema inmunológico de la persona podría llegar a frenar la perdida de grasa a través de los neutrófilos, glóbulos blancos que se infiltran en la grasa corporal con un objetivo: impedir que reduzcas su porcentaje.

¿Qué sentido tiene esto exactamente? Muy sencillo: según el estudio, estos glóbulos blancos actuarían como un guardián que evitaría el consumo completo de sus reservas de grasa, las cuales son muy útiles en situaciones adversas.

De hecho, estas últimas han jugado un papel clave en la supervivencia de nuestra especie durante millones de años, dado que sirven como un almacén extra de energía y cómo aislante ante las temperaturas extremas.

Por otro lado, la investigación sugiere que este proceso se podría ver alterado en ciertos trastornos metabólicos, constando como posible explicación a esa obesidad que se obtiene de manera indirecta.

Esto último es más importante de lo que parece, dado que este estudio consta como la primera pista para desarrollar nuevas terapias y tratamientos centrados en luchar contra este tipo de dolencias.

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Aunque los resultados que ofrece la investigación son de carácter inicial, lo cierto es que estos abren una nueva vía de estudios muy interesante de cara al futuro en relación a los distintos síndromes metabólicos que existen.

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