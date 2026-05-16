Bajo investigación: las posibles razones de la muerte de los cinco buceadores en las Maldivas

Una vez más, las Maldivas vuelven a aparecer asociadas a una tragedia turística. El accidente llega apenas unas semanas después de otro caso que tuvo fuerte impacto en España: el de un médico alicantino recién casado con una castellonense que perdió una pierna tras ser atacado por un tiburón durante su luna de miel en Maldivas. El ataque ocurrió en abril y el joven tuvo que ser intervenido en el hospital ADK de Malé.

Cinco ciudadanos italianos murieron en un accidente de buceo mientras exploraban cuevas submarinas a unos 50 metros de profundidad en el atolón de Vaavu, cerca de la isla de Alimathà ,según confirmó el Ministerio de Exteriores de Italia. Las autoridades locales investigan todavía las causas del suceso.

Los investigadores analizan diferentes hipótesis relacionadas con las condiciones de la inmersión y el funcionamiento del equipo utilizado por los submarinistas. Entre las posibilidades que se estudian figuran problemas de orientación dentro de la cueva, fallos en la mezcla de gases de las bombonas y situaciones de estrés extremo bajo el agua. Las tareas de recuperación del material técnico serán clave para reconstruir los últimos minutos del grupo.

Desorientación o pánico colectivo

Una de las teorías con más peso apunta a una posible desorientación en el interior de la cueva submarina. En este tipo de entornos, la visibilidad puede deteriorarse rápidamente cuando las corrientes remueven arena y sedimentos del fondo. En cuestión de segundos, el agua puede quedar completamente turbia, dificultando la identificación de salidas o referencias visuales.

Los expertos consideran que los buceadores pudieron perder el rumbo mientras intentaban abandonar la cavidad. El hecho de que varios integrantes del grupo contaran con amplia experiencia en inmersiones técnicas hace pensar que las condiciones bajo el agua pudieron empeorar de forma repentina.

Otra línea de investigación se centra en un posible episodio de pánico colectivo. En inmersiones profundas, especialmente en espacios cerrados, el estrés puede aumentar el ritmo respiratorio y acelerar el consumo de aire. Si alguno de los submarinistas sufrió dificultades, el resto habría tratado de asistirle, reduciendo también sus propias reservas de oxígeno.

Las autoridades también estudian si las fuertes corrientes marinas y el mal tiempo influyeron en el accidente. Permanecer más tiempo del previsto a gran profundidad incrementa considerablemente los riesgos para el organismo. Las condiciones del océano Índico durante la jornada podrían haber dificultado tanto la exploración como el posterior ascenso a la superficie.

Otra hipótesis relevante es la posible toxicidad por oxígeno, un fenómeno conocido como hiperoxia. En inmersiones profundas, la presión elevada puede convertir el oxígeno en un elemento peligroso para el sistema nervioso. Cuando las mezclas respiratorias no están correctamente ajustadas, pueden producirse convulsiones, pérdida de conciencia o fallos musculares repentinos bajo el agua.

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Contaminación en el oxígeno

Por último, los investigadores revisan si existió alguna contaminación en las bombonas utilizadas durante la inmersión. La presencia de sustancias como monóxido de carbono, aceite del compresor o impurezas en el aire comprimido podría haber provocado intoxicaciones severas. El análisis técnico de los equipos y de las mezclas de gases será determinante para conocer las verdaderas causas de esta tragedia submarina.