Vivienda
Un inversor compra un piso okupado y gana 130.000 euros: "Me estoy forrando gracias a Pedro Sánchez"
Samuel Heath asegura haber sacado muchísima rentabilidad a su último negocio
La conversación de los okupas es una que siempre está a la orden del día en España, sobre todo con lo que se considera un mercado de precios tremendamente inflados a nivel vivienda. Pero eso no quiere decir que no haya quien pueda aprovechar ciertas oportunidades.
Un inversor explica cómo rentabilizó la compra de un piso okupado
Este es el caso de Samuel Heath, un inversor inmobiliario que hizo algo a lo que muchos le tienen un gran temor: comprar una vivienda okupada. En el caso de Samuel, la adquirió por tan solo 36.000 euros, y en este punto considera que el negocio ya le ha salido más que rentable.
Samuel logró echar a los okupas en un plazo de aproximadamente tres meses, un período de tiempo con el que se sintió muy satisfecho. Y después de eso, empezó a realizar una serie de reformas verdaderamente necesarias considerando el estado del inmueble.
Previo a la intervención de Samuel, parece ser que el piso estaba en condiciones 'insalubres'. Sin embargo, después de que el inversor completara todos los procesos que tenía en mente, él mismo asegura que ahora el piso se encuentra tasado en 170.000 euros.
Si bien Samuel no especifica en ningún momento cuánto dinero ha invertido en la reforma del piso, este suelta una frase contundente: "Me estoy forrando gracias a Pedro Sánchez". Una afirmación que ha generado debate en torno a la situación actual del mercado de la vivienda en España.
Con muchos jóvenes viendo imposible emanciparse dado el elevado coste de vida fuera de casa, la gran mayoría ni siquiera puede permitirse tomar riesgos como el de Samuel. Y es que el hecho de que a Samuel le haya salido bien, no quiere decir que siempre sea el caso.
Comprar un piso okupado implica una serie de riesgos que siempre acaban corriendo a cargo del nuevo propietario; y es que sin poder acceder a la vivienda como tal, y sin tener la seguridad de un proceso de desalojo tan sencillo como el de Samuel, las variables son muchas.
¿Qué opinas del caso de Samuel Heath? ¿Crees que se trata de un escenario en el que un inversor ha tenido buena visión de compra? ¿O estamos ante un 'efecto' de todas las controversias que giran en torno al problema de la vivienda en España?
