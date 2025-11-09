Inversiones multimillonarias: Estos son los tres activos por los que más apuestan las familias más ricas

En qué invertir es una pregunta que se hacen todas las personas y familias del mundo, incluyendo aquellas que se encuentran entre los estratos más pudientes de la sociedad.

Sin embargo, gracias a un informe publicado por JP Morgan, hemos podido echar un vistazo más detallado a las decisiones financieras de estos círculos pudientes, conociendo cuáles son los tres activos por los que más suelen apostar para multiplicar su dinero.

El 2025 Principal Discussions Report ha revelado que el deporte, el arte y los automóviles son los sectores con más inversiones de parte de las familias multimillonarias, con 34% dedicados a equipos o estadios deportivos, 23% a obras de arte, y 10% a vehículos.

En este contexto, el informe señala que las familias pudientes buscan más que la simple rentabilidad, si no que también aspiran a construir un legado y dejar un impacto social. “La pasión y el propósito son tan importantes como el beneficio en el panorama actual de la gestión patrimonial”, explican.

“La propiedad ha evolucionado de un pasatiempo a un negocio sofisticado y una fuerza unificadora para las familias, ofreciendo tanto retornos financieros como oportunidades de impacto comunitario. Incluso los objetos de lujo, antes destinados únicamente al disfrute, ahora se utilizan en ocasiones como garantía para cubrir necesidades de liquidez”, añade Andrew L. Cohen, presidente ejecutivo de banca privada global de JP Morgan.

Para la publicación, se entrevistó a 111 multimillonarios distribuidos a lo largo de 28 nacionalidades y más de 15 sectores industriales, quienes parecen coincidir en que la "verdadera riqueza" ya no es tanto el capital sino la herencia que les trasciende a través de sus valores, las relaciones y las consecuencias positivas de sus actos.

Por otra parte, JP Morgan establece que, de la lista de riesgos que preocupan a los multimillonarios, el 63% alude a las tensiones geopolíticas como la preocupación más grande, sobre todo por la escalada de conflictos internacionales. Después, se encuentran otras situaciones que atemorizan como la volatilidad de los mercados, el cambio climático y la inteligencia artificial.

Ante esta coyuntura, Natacha Minniti, directora de 23 Wall International y codirectora global de la práctica de Family Office en JP Morgan Banca Privada, sentencia: “En respuesta, las familias están reforzando estrategias estructuradas y diversificadas para proteger y aumentar su patrimonio”.