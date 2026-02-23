Las inversiones del exportero del Barça, José Manuel Pinto, a los 50 años: "Hoy tengo 300 instructores"

José Manuel Pinto 'Wahin' siempre ha tenido dos pasiones muy claras: el deporte y la música, y con los años se ha encargado de unir ambos mundos para desarrollar una carrera atípica para un exjugador del FC Barcelona y campeón de un triplete, además de uno de los fieles de Leo Messi.

Durante su infancia, usaba la comba para entrenar, un elemento que al retirarse convirtió en su seña de identidad con su método 'P13 Fit', que combina con la música. De hecho, en este mundillo también ha destacado, llegando a conseguir un Grammy Latino por su participación en la producción del álbum 'Ámame como soy', de Niña Pastori, en 2016.

José Manuel Pinto con la camiseta del FC Barcelona. / Reuters

Respecto a su método de entrenamiento, reconoce en una entrevista con el pódcast 'Los Fulanos' que empezó a tratar de sacarle provecho cuando colgó las botas, en 2014: "Llevaba ya muchos años dándole vueltas y diciendo: '¿Qué puedo crear que sea único y que lo pueda probar todo el mundo?'", comenta.

El resultado fue "una especie de entrenamiento que fuese ligado a la música", cuyo nombre tiene un trasfondo curioso: "'P13 Fit' lo que significa es programa; la 'P' de programa, '13' es que está basado en 13 movimientos básicos y 'Fit' es un acrónimo de tres palabras en inglés, 'fun intensive training'", señala el exportero azulgrana, que además juega con la inicial de su apellido y su dorsal.

Sin embargo, inicialmente centraba la rutina en un tipo de salto continuo que solo aguantaban los deportistas experimentados, por eso decidió darle un giro cuando un colega le comentó que podría sacarle mucho más rédito: "Aquí tienes un diamante en bruto, tienes que pulirlo y empezar a trabajarlo y lanzarlo", señaló Alberto Perlman, uno de los creadores de la disciplina Zumba, tan famosa hoy en día en todo el mundo.

Finalmente, viendo a su hijo de cinco años saltar de forma natural, entendió que la clava para democratizar su método no era otro que inspirarse en los movimientos básicos, no tanto en algo para gente más experimentada. Aplicó el "paso del niño" a su comba y consiguió que fuera accesible para "niños y personas de más de 65 años", con una rutina de 55 minutos que combina el cardio, con estiramientos y rondas de salto inspiradas en el trabajo de los boxeadores.

Cuando regresó de Miami, Pinto registró sus movimientos para proteger la autoría de esa forma de saltar y la combinación de su entrenamiento propio, pese a que fuera algo que ya existiese "de toda la vida". Desde entonces, su negocio no ha hecho más que ir para arriba: "Hoy por hoy tengo como cerca de 300 instructores", comenta el exfutbolista, que se encuentran entre Europa, Miami, Colombia, México o Venezuela.

El proceso para convertirse en instructor del método 'P13 Fit' es claro: un curso pagado y una cuota mensual posterior que les permite impartir clases bajo este nombre, ya que se trata de algo registrado. Una excelente manera de ampliar su presencia en el mundo 'fitness' por todo el mundo y de generar ingresos aprovechando la patente.