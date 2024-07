Una invasión de salpas cubre las playas de Cantabria: ¿Qué son y qué hacer al verlas?

Llegado el verano, múltiples bañistas en las playas de Cantabria han empezado a percatarse de la presencia de pequeños organismos conocidos como salpas, comúnmente confundidos con medusas y hasta con bolsas de plástico. Sin embargo, las diferencias entre estos no podrían ser mayores.

¿QUÉ SON LAS SALPAS?

Particularmente, los denominados sálpidos son una especie marina gelatinosa y transparente pertenecientes a la clase Thaliacea, cuya función ecosistémica consiste en la ingesta de filoplancton. Son completamente inofensivas para los seres humanos y, más bien, proveen un positivo servicio ambiental al alimentarse de la Caulerpa taxifolia, un alga tóxica y de carácter invasor que coloniza todo tipo de sustratos disponibles en su ubicación.

¿QUÉ HACER SI VEO UNA SALPA?

La presencia de salpas en las playas de Cantabria, tales como Mataleñas y El Sardinero, no debería ser razón de desconcierto para los veraneantes, pues es un fenómeno natural que de ninguna manera puede afectarlos negativamente. En caso de avistarlas, lo más recomendable es no perturbarlas, permitiendo que permanezcan en el agua y procurando no pisarlas para que continúen aportando al equilibrio ecológico.

Como resultado, los visitantes de las playas del Cantábrico pueden seguir acudiendo a las mismas sin preocupación alguna, ya que estos particulares seres son aliados y no una amenaza.