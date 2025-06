La intuición de Broncano y Miren Ibarburen en 'La Revuelta': "Nos queda un año de contrato en TVE... y tú en Movistar"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time'.

El programa de David Broncano se transmite de lunes a jueves a las 21:40 horas y tiene una duración de 70 minutos. En él participan rostros populares como Jorge Ponce, Ricardo Castella o Grison, además de recibir cada noche a distintos invitados para ser entrevistados por el jiennense.

La invitada especial de esta noche ha sido Miren Ibarburen. La actriz española nacida en San Sebastián presenta el thriller 'Los sin nombre', la nueva serie que protagoniza en Movistar. Durante su visita al programa, la actriz protagonizó un momento tan divertido como peculiar junto al presentador, recordando una curiosa anécdota de hace un par de años.

"¿Te acuerdas que cuando viniste me preguntaste si esto era Televisión Española y yo te dije que ni de broma íbamos a acabar aquí?", bromeaba Broncano entre risas. Ahora, con los papeles invertidos, ella en una serie de Movistar Plus+ y él en la cadena pública, el humorista pidió un nuevo pronóstico para dentro de un par de años. "Pues yo ya he ganado el Euromillón y vosotros seguís en TVE", bromeaba Miren, tirando de ironía. "Nos queda un año de contrato, que lo sepas", replicó Broncano con su característico tono burlón, antes de tocarle la cabeza en busca de una profecía certera. "Lo tengo clarísimo", remataba ella, sin titubeos.

La entrevista no se quedó ahí. En plena charla, la invitada demostró su inesperado talento para lanzar eructos a voluntad, confesando además que alguna vez mintió para encubrir un pedo. El propio Broncano compartió una anécdota de su infancia: "Solté uno en clase y evacuaron el aula. Fue histórico", decía entre risas.

Una sorpresa... bajo tinta

Y como es tradición en este tipo de programas, la actriz no se presentó con las manos vacías. "El regalo está relacionado con la serie", anunciaba. Lo que nadie esperaba era la llegada de Clara, una tatuadora lista para marcar en la piel de los presentes el símbolo de “los sin nombre”, grupo protagonista de su ficción. Varios miembros del público se ofrecieron, pero Broncano puso freno. "Esto no da tiempo para televisión. No tiene ni pies ni cabeza", se excusaba.

Aun así, un tal Manuel, valiente e improvisado, se animó a hacerle un tatuaje exprés al presentador, aunque fueran "dos círculos torcidos", como él mismo describió. Finalmente, Broncano accedió, convirtiendo el gesto en uno de los momentos más insólitos del programa. "Es el mejor regalo que me han hecho jamás", afirmaba la actriz, feliz con el resultado.

Un encuentro lleno de sorpresas, humor sin filtros y ese caos controlado que hace que estos espacios sigan enganchando a la audiencia noche tras noche.