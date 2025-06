La interesante reflexión sobre el uso del móvil de Ed Sheeran en 'La Revuelta': "Aburrirse es bueno"

'La Revuelta' ha irrumpido con fuerza para revolucionar la televisión. TVE rivaliza directamente con 'El Hormiguero' de Antena 3, el claro dominador de la franja horaria después de muchos años, con el objetivo de conquistar el 'acces prime time', y con otros formatos, como 'First dates'.

Durante la noche del martes 3 de junio el invitado fue Ed Sheeran, cantante británico de múltiples éxitos, que dejó ojiplático al público del Teatro Príncipe Gran Vía con la interpretación de dos de sus canciones.

Sin embargo, durante la entrevista demostró ser una persona interesante de escuchar y elucubró una reflexión que mucha gente se hace a diario, aunque en la práctica es más complicado hacerlo.

Se trata de la cantidad de tiempo que le dedicamos al móvil, pues informaba de que él no tiene, por lo que tampoco tiene WhatsApp, un dato que sorprendió mucho a David Broncano. Por eso, le preguntó un poco más al respecto.

"Uso el email, no uso el teléfono ya", anunciaba Ed Sheeran, que comentaba que suele responder a los mensajes pendientes y los borra. En su lugar, explicaba que tiene un "iPad y si alguien quiere llamarle usa 'Facetime'", la aplicación de Apple para las videollamadas.

Con el iPad, comenta, puede hacer de todo, excepto responder WhatsApps, aunque es un sacrificio que está dispuesto a seguir asumiendo: "Pienso muchas veces cuánto tiempo a la semana le dedico a estar en WhatsApp y a veces me doy cuenta de que me he pasado 10 horas a la semana", comentaba.

Por eso mismo, Sheeran explicaba una situación que se encontró hace algún tiempo y que le hizo decidir abandonar el teléfono móvil: "Me di cuenta que salía a cenar con mi mujer y si se levantaba al baño, cogía el móvil al instante", recuerda.

Además, revelaba la importancia de aburrirse para encontrarse con su yo creativo: "Creo que aburrirse es bueno para el cerebro porque empiezas a pensar en cosas". Como ejemplo, comentaba que "esa canción ('Old phone', que había tocado antes) no la hubiese escrito si tuviese un móvil".

"Estar aburrido es lo mejor para la creatividad", sentenciaba el tema el cantautor.