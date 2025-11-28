El 'intercambio de parejas' entre Éder Militao y Leo Pereira: "Hemos decidido terminar y creemos que fue lo mejor"

Militao no pasa por su mejor momento a nivel anímico. El brasileño, que se lesionó durante el Brasil–Túnez disputado en Lille, vuelve a quedar fuera de combate. El Real Madrid anunció mediante un parte médico que el central brasileño sufre “una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha”, un diagnóstico que lo mantenía alejado de los terrenos de juego alrededor de dos semanas.

El central del conjunto blanco sufrió en agosto del año pasado una rotura de ligamentos cruzados que lo dejó fuera del equipo durante meses. Su recuperación, celebrada por el madridismo, parecía el final de este dolor de cabeza que lo había atormentado durante la última temporada. Su estado anímico y mental dentro del terreno de juego, va acompañado de su vida fuera del césped.

Coincidió con una creciente exposición de su vida privada, especialmente por un inesperado entrecruzamiento sentimental con otro futbolista brasileño: Leo Pereira, central del Flamengo. Ambos se han convertido en protagonistas involuntarios de un singular “intercambio de parejas” que los medios no tardaron en destacar.

Un cambio de vida

El año pasado, los medios de comunicación de Brasil confirmaban que Militão había empezado una relación con Tainá Castro. El propio jugador compartió en sus redes un video junto a ella jugando al fútbol-tenis acompañado por la frase: “Mi pareja perfecta”. Ese gesto público fue suficiente para confirmar lo que ya se especulaba desde hace semanas.

Lo llamativo es que Tainá Castro es la ex pareja de Leo Pereira. La modelo viajó a España para asistir al cumpleaños de la madre de Militão, y lo hizo acompañada de sus hijos. Esta reunión familiar terminó por afianzar la imagen de una relación ya consolidada.

Cruce de parejas

Mientras tanto, también estuvo presente Cecilia, la hija que Militão tuvo con la influencer Karoline Lima. La historia se vuelve aún más singular si se considera que Karoline es ahora la pareja de Leo Pereira, quien sí oficializó públicamente su relación con la popular tiktoker.

La relación entre Karoline Lima y el defensor del Real Madrid terminó poco antes del nacimiento de su hija. Muy conocida en Brasil, Lima recordó en una entrevista con Marie Claire que el embarazo fue complicado y que la separación la enfrentó a un duro proceso personal. Con el tiempo, aseguró, comprendió que la ruptura “fue por su propio bien” y que la llegada de Cecilia representó un renacimiento en su vida.

Ya instalada en Brasil y completamente enfocada en su faceta como influencer, Karoline Lima no tardó en oficializar su relación con Leo Pereira. Con casi 6 millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido compartió fotos y mensajes de amor hacia el futbolista del Flamengo, incluyendo una imagen viral donde posa con una camiseta personalizada con fotos de Pereira durante un partido en el Maracaná.

La denuncia y la presión mediática

La situación se complicó cuando Éder Militão presentó una demanda por difamación contra Karoline Lima. Según informó el diario UOL Esporte, el jugador alegó que estaba siendo víctima de acoso en redes sociales, supuestamente impulsado por seguidores de la influencer.

El equipo legal de Militão afirmó que el defensor había sufrido ataques constantes a su reputación y a su persona, especialmente a través de Instagram. Además, señalaron que Karoline habría utilizado su cuenta para publicar contenido que perjudicaba la imagen del jugador.

La demanda incluía una solicitud de indemnización cercana a los 10.000 euros, aunque el principal objetivo de Militão era detener los ataques virtuales y proteger su reputación más que buscar un beneficio económico.

A pesar de la separación, ambos han tratado de mantener una relación respetuosa por el bienestar de su hija, Cecilia. En su momento, Karoline declaró: “Hemos decidido terminar y creemos que fue lo mejor. Siempre vamos a tener un vínculo que es Cecilia, y ella siempre será nuestra prioridad”.