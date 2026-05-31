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La interacción entre Ester Expósito y Bad Bunny que no gustará a Kylian Mbappé

La actriz de 'Élite' acudió al primer concierto del artista puertorriqueño en la capital de España

Bad Bunny, en su primer concierto en la capital de España

Bad Bunny, en su primer concierto en la capital de España / SPORT

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

La gira europea de Bad Bunny está arrasando. La semana pasada, el artista puertorriqueño llenó hasta la bandera el Estadio Olímpico de Montjuïc en dos conciertos a los que asistieron numerosas celebridades, concretamente en 'La Casita', que es la zona más VIP del escenario. Entre ellas se encontraban Lamine Yamal y su pareja, Inés García, Marc Giró, Gerard Piqué, Úrsula Corberó e Ibai Llanos, entre otros.

Ayer se celebró en el Riyadh Air Metropolitano el primer concierto de Bad Bunny. En total, ofrecerá diez actuaciones entre el 30 de mayo y el 15 de junio. Tras el éxito cosechado en Barcelona, todos los famosos quieren conseguir un sitio en 'La Casita'. Sin embargo, los asistentes son seleccionados tanto por el equipo del cantante como de forma aleatoria entre las personas que se encuentran en la pista.

Uno de los grandes nombres propios del primer concierto del cantante puertorriqueño en Madrid fue Ester Expósito, una de las actrices españolas del momento y actual pareja del delantero Kylian Mbappé.

La intérprete de 'Élite' disfrutó al máximo de 'La Casita', tal y como reflejó la realización del concierto. Las cámaras captaron a la pareja del jugador del Real Madrid bailando y disfrutando de la música junto al resto de los asistentes.

Mbappé también acudió al concierto, aunque no se le vio muy junto con la intérprete española. No obstante, el delantero del Real Madrid fue el protagonista en decir la mítica frase: "Acho, PR es otra cosa".

Además, varios jugadores del Rayo Vallecano asistieron a 'La Casita', entre ellos Isi Palazón y Sergio Camello. También estuvieron presentes celebridades como Ana de Armas, Mvrk, María León, Chiara Ferragni, Clara Galle y Martiño Rivas.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Bad Bunny se acercó a Expósito para ponerse a bailar con ella, algo que no pasó desapercibido en X, antes conocido como Twitter.

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La actriz no dudó en perrear con el artista puertorriqueño, un baile que no entienden muchos usuarios de la red social de Elon Musk: "Mal día para ser Mbappé", "A Mbappé no le va a gustar eso" o "Es la Kardashian española, no deja vivo uno".

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