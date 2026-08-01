Una inteligencia artificial española acompañó al Barça en la Genuine Cup de Houston

Houston se llenó entre el 27 de julio y el 1 de agosto de fútbol, banderas de más de 50 países y una tecnología nacida en España. En la Genuine Cup, el torneo mundial que reunió a más de mil deportistas con discapacidad intelectual y autismo, los jugadores del Fútbol Club Barcelona utilizaron Peter App, el primer asistente conversacional por voz creado en España para impulsar la autonomía de las personas adultas con discapacidad intelectual.

El torneo se celebró hasta el 1 de agosto en la Universidad de Rice y reunió a más de 70 futbolistas españoles, entre ellos los del Barça, junto a representantes de Puerto Rico, Guatemala y México que también probaron la herramienta durante la competición. El 27 de julio, coincidiendo con el arranque del torneo, los jugadores azulgrana y los del Athletic Club de Bilbao conocieron la aplicación en sesiones organizadas por el equipo de la Fundación Álex Rivera, entidad creadora de Peter.

Fue la primera salida de la herramienta fuera de España. Con horarios cambiantes, desplazamientos constantes, idiomas distintos y una rutina alterada durante toda la semana, Peter funcionó como un compañero con el que los futbolistas hablaron con naturalidad para recordar citas, organizar su jornada, seguir guías paso a paso, buscar información útil, orientarse en los trayectos y planificar su tiempo libre, con conversaciones en lenguaje sencillo adaptadas al ritmo de cada persona.

La Fundación aprovechó estos días para observar cómo se comportaba la aplicación fuera de su entorno habitual, un paso necesario antes de llevarla a más países. Carlos Rivera, fundador y presidente de la entidad, presentó la herramienta el 26 de julio en Genuine Connect, la conferencia previa al torneo, junto a otros expertos en tecnología e inclusión.

"Nuestro objetivo es que Peter llegue a todas las personas con discapacidad intelectual del mundo, vivan donde vivan. La Genuine Cup es el escenario perfecto para ponerlo a prueba: reúne durante una semana a jugadores de más de 50 países, con realidades y culturas distintas, compartiendo una experiencia internacional fuera de su entorno habitual. Eso nos permite ver de primera mano cómo la tecnología les proporciona más autonomía y, por ello, más vida", explicó Rivera.

La Genuine Cup culminó el 1 de agosto en el Rice Stadium con una final abierta al público, cierre de una semana en la que el deporte compartió protagonismo con un proyecto español pensado para dar más independencia a quienes lo usan.

Peter es gratuita y está disponible en Google Play y App Store, y se desarrolló junto a personas con discapacidad intelectual, familias y profesionales de apoyo.

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Detrás del proyecto está Carlos Rivera, cofundador de Clicars, empresa vendida en 2022 tras superar los 500 millones de euros de facturación, que ahora vuelca su experiencia en la Fundación que lleva el nombre de su hermano pequeño, Álex.