SOCIEDAD

La inteligencia artificial descubre en 6 meses siglos de estudio uno de los mayores enigmas de la historia de la arqueología

La clave del hallazgo estuvo en el uso de algoritmos de aprendizaje automático

Revela cientos de geoglifos ocultos en el desierto peruano, duplicando los hallazgos

Xavi Espinosa

En tan solo seis meses, un grupo internacional de investigadores ha logrado lo que generaciones de arqueólogos no pudieron descifrar en más de cien años. Con la ayuda de sistemas avanzados de inteligencia artificial, se han descubierto 303 nuevos geoglifos (grandes figuras geométricas, animales o de otro tipo trazadas en el paisaje) en la pampa de Nazca, al sur de Perú, lo que prácticamente duplica el número de figuras registradas hasta ahora. El trabajo fue liderado por el Instituto de Nazca de la Universidad de Yamagata, en alianza con IBM.

El anuncio fue publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y confirmado por el arqueólogo japonés Masato Sakai, director del proyecto. Según el especialista, este avance representa un hito en la investigación de uno de los patrimonios culturales más enigmáticos del planeta, inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.

Unos diseños de hace más de 1.375 años

Los nuevos geoglifos datan de entre el 200 a. C. y el 650 d. C. y muestran una sorprendente diversidad de formas: desde animales como aves, felinos y peces, hasta representaciones humanas y composiciones geométricas de gran tamaño. Muchas de estas figuras alcanzan decenas o incluso cientos de metros de extensión, permaneciendo ocultas a simple vista durante siglos debido a la amplitud del desierto y a la dificultad de emplear métodos tradicionales de exploración.

La clave del hallazgo estuvo en el uso de algoritmos de aprendizaje automático. Los investigadores entrenaron la IA con miles de fotografías aéreas para que reconociera patrones invisibles al ojo humano. Posteriormente, se analizaron imágenes de satélite y de drones en alta resolución, lo que permitió detectar trazos apenas perceptibles. Una vez identificados, los arqueólogos corroboraron cada uno de ellos directamente en el terreno, confirmando su autenticidad.

Las nuevas interpretaciones refuerzan la hipótesis de que estos diseños no eran meras expresiones artísticas, sino que tenían un fuerte componente ritual. Varios de los geoglifos parecen alinearse con caminos ceremoniales que habrían servido como rutas procesionales, destinadas a rendir culto a deidades y a conectar con el paisaje sagrado que rodeaba a las comunidades de Nazca.

La ayuda de la IA

Este logro no solo impacta en Perú. Tecnologías similares ya se aplican en otras regiones del mundo, donde la IA ayuda a detectar tumbas prehistóricas, mapear antiguos asentamientos y localizar restos de naufragios. Para expertos como João Fonte, del grupo ERA Arqueologia, se trata de una transformación radical en la disciplina, que permite realizar en cuestión de días lo que antes requería años de investigación.

Sin embargo, los especialistas enfatizan que el papel de la inteligencia artificial es complementario. La arqueóloga Alexandra Karamitrou recuerda que cada hallazgo necesita verificación física para evitar errores, ya que la tecnología, por precisa que sea, no reemplaza la observación directa del terreno ni la interpretación cultural de los vestigios.

Con cada nuevo descubrimiento, el desierto de Nazca ofrece piezas adicionales para reconstruir el rompecabezas de una civilización fascinante. Gracias a la IA, los investigadores cuentan hoy con un aliado poderoso que acelera el trabajo y abre nuevas perspectivas sobre la cosmovisión de los antiguos pueblos andinos, revelando secretos que hasta hace poco parecían destinados a permanecer enterrados en el tiempo.

