"Un insulto a la inteligencia": Juan del Val sobre retirarse de Eurovisión si participa Israel

Juan del Val, escritor y periodista, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez en su última intervención en el programa de televisión 'El Hormiguero', de Antena 3, tras el anuncio de RTVE de retirarse del próximo Festival de Eurovisión 2026 si Israel participa, debido a su conflicto actual en Gaza.

Para Juan del Val esta decisión es un "insulto a la inteligencia", calificándolo como un gesto meramente publicitario, argumentando que no se han tomado medidas reales como embargos o el rompimiento de las relaciones comerciales o diplomáticas con Israel tras varios meses de conflicto.

RTVE aprobó que España se retiraría del Festival de Eurovisión que se celebrará en el año 2026 si Israel no es expulsada, uniéndose a otros países que ya han tomado la misma decisión, como Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda.

Para Del Val, sin embargo, esto no es efectivo ni resulta una decisión sincera por parte del Gobierno, señalando que se trata de una maniobra con fines políticos y electorales que, en realidad, no tendrá ninguna acción contundente real ante el conflicto de Israel y Palestina.

Otros colaboradores del programa, como Rubén Amón y María Dabán, directamente consideran que el Festival de Eurovisión al completo debería desaparecer.

Rosa Belmonte, por ejemplo, también recordó que la decisión final sobre Israel y su participación se tomará en la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, que tendrá lugar el próximo mes de diciembre, por lo que la decisión todavía podría cambiar o, directamente, podría decidirse que Israel no sea uno de los países participantes.

A pesar de este anuncio, RTVE mantendrá la celebración del Benidorm Fest, espacio donde el ganador tendrá la oportunidad de representar a España en Eurovisión... si es que finalmente el país acude a la ceremonia.