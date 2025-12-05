"Es insuficiente": Manuel Álvarez, experto economista, advierte sobre la sostenibilidad de las pensiones

En estos momentos hay muchas voces alzándose desde diferentes sectores para proclamar que el sistema de pensiones que existe actualmente en España no es sostenible a largo plazo.

Pero, ¿cuánto hay de cierto en esta aseveración? El experto en economía, Manuel Álvarez, lo tiene bastante claro, según las últimas declaraciones que ha dado mucho de qué hablar.

Para empezar, Manuel Álvarez considera que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social es insuficiente como para lograr que el sistema de pensiones aguante el tipo en los próximos años.

Algo que se debe al factor de envejecimiento de la población que se está experimentando en España, donde cada vez más personas entran al programa de jubilación.

No obstante, Manuel Álvarez propone una solución alternativa al problema con las pensiones, la cual procedería de Europa y tendría que ver con un informe que recibe el nombre de Ageing Report 2024.

En este mismo sentido, el experto propone que la AIReF, la institución encargada de evaluar cada tres meses el impacto de las medidas tomadas en las reformas de las pensiones, se adhiera a los datos del Ageing Report 2024.

Esto se haría con el objetivo de que la AIReF utilice el mismo baremo de medir emitido por el informe con tal de ajustarse a las distintas comisiones aprobadas por la Unión Europea.

Por tanto, el objetivo de este movimiento sería contar con datos mejor contrastados a nivel macroeconómico para que el gobierno pudiera actuar con respecto a él y conseguir así que el sistema de pensiones sea sostenible de cara al próximo año 2050.