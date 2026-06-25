Los inspectores de Hacienda advierten: bajar impuestos es posible, pero España tendría que gastar menos

Los impuestos son uno de esos tópicos que siempre están a la orden del día; cuánto pagamos, en qué se invierte y por qué se pagan determinadas cantidades. Ahora, un inspector de Hacienda ha confirmado que sí, podrían bajarse los impuestos, pero con una importante condición.

La realidad de los impuestos, según un inspector de Hacienda

Ha sido José María Medina quien ha hablado de ello con detenimiento, sobre todo porque es un asunto delicado y que no permite medias explicaciones. ¿La clave? Que el gasto público de España fuera reducido eventualmente.

Y es que ahí está el debate que plantea el inspector de Hacienda, porque bajo su perspectiva puede no ser tanto una cuestión de simplemente discutir cuánto recauda el Estado, sino que lo verdaderamente relevante reside en qué y cómo se gasta.

Arcadi España, durante la entrevista en la sede del Ministerio de Hacienda / sport

En tal sentido, Medina sugiere que ciertas funciones podrían no depender siempre del Estado y que, en algunos casos, podrían ser asumidas por ciudadanos, empresas o el sector privado. Esa sería una medida posible para reducir el gasto público.

Asimismo, el inspector es también muy crítico con los tipos marginales altos del IRPF. Según su opinión, que haya tramos que puedan superar el 50% desincentiva por completo ciertas decisiones laborales o de tipo económico.

Por poner un ejemplo práctico: Medina comenta que pocos trabajadores estarán de acuerdo con trabajar más horas o tener turnos adicionales si al final una importante parte de lo que generan se pierde en el proceso de tributación económica.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / Alberto Ortega / Europa Press

Dicho esto, Medina también encuentra la gran contradicción que existe a nivel social y que difícilmente va a ser reparable: a pesar de que todo el mundo quiere mejores servicios, nadie quiere pagar el verdadero coste de ello.

Salud, educación, transporte... cada uno de estos servicios depende de las tributaciones de los ciudadanos. Lógicamente, una bajada de impuestos implicaría fondos más limitados para trabajar en mejoras y arreglos, y eso es algo que nadie desea.

Si realmente se llegara a la decisión de bajar los impuestos de manera general, Medina señala que sería necesario replantear el alcance de algunos servicios financiados con el dinero público y adaptarlos a las nuevas realidades económicas del Estado español.

En definitiva, bajar impuestos es posible, pero no sin consecuencias ni decisiones incómodas. Si el Estado recauda menos, también tendría que revisar en qué gasta, qué servicios mantiene tal y como están y qué modelo público quiere sostener a largo plazo. Esa es la parte del debate que suele resultar menos cómoda.