Un inspector de Hacienda rompe el mito: "No siempre lo sabemos todo cuando enviamos una carta"

Recibir una carta de la Agencia Tributaria provoca inquietud en muchos contribuyentes. Ya sea por un requerimiento de información, por discrepancias en la Declaración de la Renta o por la notificación de una deuda, son comunicaciones que suelen generar una enorme preocupación. Sin embargo, desde la administración admiten que ese miedo no siempre está justificado.

Francisco de la Torre, inspector de Hacienda, ha hablado de este tema durante una conversación con el investigador y perito judicial Juan Carlos Galindo, en la que analizó por qué existe esa percepción generalizada de miedo hacia Hacienda entre muchos ciudadanos.

Según explicó, una de las razones es una reacción muy humana: a veces hay sensación de miedo porque no siempre lo has hecho bien y eso nos ocurre a todos. Piensas que Hacienda lo sabes todo", señaló.

No obstante, quiso desmontar esa idea tan extendida: aunque la Agencia Tributaria maneja una enorme cantidad de datos, eso no quiere decir que tenga toda la información sobre cada contribuyente.

En este sentido, explicó que disponer de muchos datos no siempre permite aplicar una norma concreta: "a veces, aunque tengas muchos datos, no tienes esa información que te permite aplicar una determinada ley".

El inspector también hizo autocrítica sobre la relación entre los funcionarios de la Agencia Tributaria y los ciudadanos. Reconoció que, en ocasiones, la comunicación con los contribuyentes podría ser más clara y cercana.

"Es verdad que no siempre explicamos las cosas, no siempre somos cercanos y no siempre nos ponemos en la situación de la persona que está al otro lado de la mesa", admitió el entrevistado, incluyéndose asimismo en la reflexión.

Por todo esto, defendió que los profesionales de Hacienda deben mejorar la forma en la que se comunican con los contribuyentes: principalmente lo solucionaría con más empatía y claridad. ¿Tiene razón?