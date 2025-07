Insólito: Esta peseta es una moneda por la que pueden pagarte hasta 3.000 euros

El mundo ha cambiado mucho durante todos estos años. Pero lo que no ha cambiado nada es la importancia que tiene el dinero. Sin ir más lejos, puede que los billetes y las monedas sufran modificaciones de diseño, pero se siguen utilizando para realizar transacciones de todo tipo, incluso para comprar monedas cuyo valor en el mercado es mucho más elevado del que aparentan.

En la numismática, un enorme grupo de coleccionistas de todo el mundo busca las monedas más extrañas y virales, aquellas que por pertenecer a colecciones especiales o presentar errores de acuñación, cuestan un auténtica pastizal.

Imagina que abres el cajón del salón en el que sabes que tienes un montón de monedas, especialmente pesetas, y con una de ellas puedes pagarte tu próximo viaje. Pues bien, no te lo imagines más, porque es posible.

La peseta que cuesta hasta 3.000 euros en el mercado de segunda mano

Existen más de 782 millones de euros convertidos en pesetas que todavía no se han cambiado. Y bueno, he de decir que ya no se pueden convertir en euros porque el Banco de España dejó de hacerlo hace algunos años.

Una de las pesetas más buscadas es la peseta de 1946, cuyo valor en el mercado de segunda mano en plataformas como eBay asciende a 3.000 euros.

¿Y por qué los coleccionistas de monedas están buscando como locos esta peseta? Fue acuñada durante la dictadura de Franco y destaca por presentar un retrato de Franco totalmente diferente al que se incorporó en monedas posteriores.

Esto la hace una moneda muy difícil de encontrar ya que no circuló durante muchos años. A esto le sumamos que son pocas las piezas en buen estado, y tenemos una peseta histórica que si tienes en casa, te puede hacer ganar hasta 3.000 euros por unidad. ¡Pregunta ya a tus padres y abuelos!