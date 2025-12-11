El insólito caso del experto matemático que ganó la Lotería 14 veces: este era el secreto de Stefan Mandel

Ganar la lotería es algo sumamente improbable, pero hubo un matemático en los años 60 que estuvo dispuesto a desafíar al mismísimo azar con tal de demostrar justo lo contrario.

Su nombre era Stefan Mandel y en el año 1965 se presentó a la lotería de Rumanía (país en el que nació y vivó durante muchos años) después de establecer lo que el llamó como el método de la ¨condensación de combinaciones¨.

Básicamente, Mandel afirmaba que era capaz de ver patrones en los números premiados de la lotería y estableció un algoritmo con el que aumentar mucho sus probabilidades de ganar en una de sus ediciones.

Según el matemático, su estrategia era tan efectiva que era capaz de predecir 5 de los 7 números del boleto ganador de la lotería, cosa que acabó dando sus primeros frutos cuando, en asociación con un amigo suyo, ganaron un total de 20.000 dólares.

Este último dato es clave, dado que su amigo invirtió la mayor parte del dinero que emplearon a la hora de comprar muchos boletos de lotería con tal de asegurarse uno de sus premios. Algo que le daría una idea clave a Mandel años más tarde cuando emigró a Australia.

Allí fundó una empresa que reunía a varios inversores con un único objetivo: comprar tantos boletos de lotería como para que la compañía se asegurase todos los botes de los sorteos australianos.

No obstante, su mayor ¨golpe¨al sistema de lote´rias lo daría en el año 1992 cuando se mudó a Virgina. Allí fundó otra empresa con más de 2.500 inerversores que se gastarón 9 millones de dólares en boletos.

Una jugada que acabó convirtiéndose en éxito rotundo: la empresa ganó 27 millones de dólares en lotería, generando dinero suficiente como para enriquecer a todos sus participantes y dejándonos con uno de los casos más insólitos en la historia de las matemáticas.