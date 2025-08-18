CIENCIA
Insólito: capturan el ejemplar de tiburón blanco más grande de la historia
Pesa más de 750 kilos y supera los 4 metros de longitud
Cada vez es más habitual que ciudadanos españoles se topen con 'tiburones', la mayoría inofensivos, en diferentes puntos de nuestras costas. Lo mismo sucede en otros puntos del mundo: con el cambio climático, es tendencia que sus avistamientos aumenten, sobre todo en aguas del Caribe.
En este caso, hablamos de un hecho histórico porque se acaba de confirmar el hallazgo del ejemplar de tiburón blanco más grande jamás observado: mide 4 metros de longitud y pesa más de 750 kilos.
Este descubrimiento ha tenido lugar en las costas de Florida y Georgia (Estados Unidos). Y pese a que sucedió el pasado mes de enero, no ha sido hasta la fecha que se ha confirmado lo que los investigadores ya creían: es el tiburón blango más grande hasta la fecha.
Con esas dimensiones y ese peso, todavía tiene margen para seguir creciendo puesto que este tiburón blanco tiene todavía 40 años de vida como máximo por delante.
¿Cuánto mide y cuánto pesa un tiburón blanco habitual? Aunque es cierto que hay ejemplares que han llegado a medir más de 4,5 metros, el peso es lo que ha llamado la atención en este caso: hasta la fecha, el 'tope' estaba en 680 kilos. Se ha rebasado en más de 70.
Ocearch es la organización que ha hecho posible este descubrimiento, quienes ya han marcado al animal con la etiqueta denominada SPOT: "esto nos proporcionará métricas en tiempo real durante cinco años aproximadamente, ayudándonos a rastrear sus movimientos y entender sus patrones migratorios".
Si quieres saber dónde se encuentra en cada momento este tiburón blanco, bautizado como Contender, solo tienes que seguir su recorrido en la página web oficial de Ocearch: desde enero, el ejemplar ya ha recorrido casi 500 kilómetros, quizás menos distancia de la que imaginaríamos cualquier persona que no esté puesta en este tema.
