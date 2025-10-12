La insólita 'escena' de Vito Quiles con Ábalos fumándose un cigarro: "Este no lo pagaba Koldo, no?

El caso Ábalos, también conocido como caso Koldo u Operación Delorme, investiga una presunta red de corrupción ligada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su antiguo asesor Koldo García. La causa gira en torno a contratos públicos durante la pandemia y el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de material sanitario. La UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) detectó movimientos de dinero injustificados, uso de lenguaje en clave y un posible enriquecimiento personal derivado de fondos públicos.

El llamado “reencuentro” entre Ábalos y Koldo marcó un punto de inflexión en el caso. Tras meses de distancia y declaraciones cruzadas, ambos se reunieron en el despacho del abogado del exministro en una conversación breve pero intensa. Según medios como LaSexta, ese encuentro sirvió para suavizar tensiones y coordinar una estrategia común ante la presión judicial. Desde entonces, sus versiones han mostrado una mayor sintonía, lo que ha despertado sospechas de pacto o silencio estratégico.

La UCO encontró en los mensajes entre ambos un lenguaje codificado con palabras como “chistorras”, “lechugas” o “folios”, que según los investigadores se usaban para referirse a billetes o cantidades de dinero. Ábalos ha defendido que esas expresiones eran bromas o referencias sin relación con operaciones económicas, pero la presencia de movimientos de efectivo sin justificar refuerza la sospecha de que existía un código interno para hablar de dinero negro.

Una escena 'de película'

En un vídeo reciente de Vito Quiles, el periodista se encontró cara a cara con José Luis Ábalos, y ambos protagonizaron una escena insólita que rápidamente se hizo viral. El encuentro, grabado en tono distendido pero cargado de tensión, mezcla el humor mordaz de Quiles con las respuestas irónicas del exministro. “Hace una gran noche, ¿me puedo hacer un cigarrín contigo?... Es muy estudiante eso”, le dice Vito con su estilo provocador. Ábalos, entre la incomodidad y la sorna, responde: “Yo fumo lo que fumaba entonces, que eran Ducados”. A lo que Quiles replica con un dardo directo: “¿Ese mechero no lo pagaba Koldo también, no?”.

La conversación se convierte en un intercambio lleno de sarcasmo y referencias al caso Koldo, el escándalo que persigue al exministro. En un momento, Ábalos comenta con tono entre cínico y desafiante: “La gente como ve que es tanto, ya ni se lo cree. Pásame tu WhatsApp y nos descojonamos un poco", decía. ¿Tiene stickers de la trama?”, respondía Vito. La frase, cargada de ironía, parece asumir el clima de incredulidad generalizado ante el caso.

La escena continúa con un aire casi teatral. Ábalos, intentando mantener el control, le dice a Quiles: “Enséñame tu WhatsApp, alguna cosa graciosa habrá”. El periodista no se queda atrás y responde: “Qué va, yo no manejo dinero público”. En ese momento, Ábalos lanza una de las líneas más comentadas del vídeo: “Si fueran billetes, no pide una caja. Se ven billetes y un euro, no perdonaba usted ni un céntimo”, en alusión a los indicios de dinero en efectivo que salpican el caso.

La conversación escala entre la burla y la tensión política. Vito Quiles insiste con tono de reproche: “Si el dinero era legal, ¿por qué habla de chistorras o lechugas?”, mencionando las supuestas claves usadas por Ábalos y Koldo para referirse al dinero. El exministro, visiblemente molesto pero aún sarcástico, replica: “Tengo un poco de calle, ves a trolear a La Sexta, no a mí”, intentando restar importancia a las preguntas.

El resultado es una escena digna de una película política o una tragicomedia española. Dos personajes enfrentados, uno desde la prensa independiente y otro desde el poder caíd, que dialogan entre la provocación y la ironía. El vídeo resume el clima de desconfianza y descrédito que rodea el caso Ábalos/Koldo, mientras muestra cómo la política y el espectáculo mediático se mezclan cada vez más.