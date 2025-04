La insólita reacción de un soltero de 'First Dates' al ver a su cita: "Me he quedado 'frozen'"

Desde el día que se estrenó 'First Dates' en Cuatro, el programa ha dejado grandes momentos para los telespectadores con historias peculiares y extrañas, aunque no sucede en todas las citas. Sin embargo, el principal motivo del formato es que las personas que acuden al restaurante encuentren el amor, pero no todas las veces ocurre.

El formato está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido el éxito desde el primer día que se emitió que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los amantes del programa pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas, que tienen la clara intención de encontrar a su media naranja. Estos concursantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se irán conociendo poco a poco y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si quieren seguir conociéndose alejados de las cámaras o prefieren no volver a mantener el contacto nunca más.

El programa ha juntado a Eugenio y a Kariana. Solo al llegar al restaurante de citas de Cuatro, el soltero ha reconocido que ha entrado a 'First Dates' para "encontrar una familia". En cambio, ella se ha definido como una chica que no le gusta nada la monotonía.

La primera reacción de ambos ha ido muy bien, debido a que Gonzalo no ha dudado en decir a los cámaras de Cuatro: "¡Madre mía! Me he quedado 'frozen' porque es muy guapa". Además, encaja en el prototipo de chica que buscaba: activa, proactiva, alegre y con buenos ojos y pechos.

Al llegar a la mesa, los dos han empezado a hablar sobre la gastronomía de sus países. No obstante, él ha decidido contarle su vida amorosa antes de llegar a 'First Cuatro', ya que había tenido una relación de siete años. Una cosa que le ha gustado mucho a ella porque quiere buscar el amor de verdad, y no una aventura de una noche.

Por otro lado, Kariana ha confesado a su cita que no había triunfado en sus anteriores relaciones porque eran muy celosas: "No me han dejado ser yo". Al instante, su cita ha expresado que "no me extraña que seas modelo, eres un ángel".

En el momento decisivo de la cita, ambos han tomado la decisión de tener una segunda cita. En esta ocasión, el amor ha triunfado en 'First Dates'. Ahora, habrá que ver si en la calle siguen dando pasos para ser una pareja estable.