La insólita reacción de Juan Carlos Rivero a las goteras del Camp Nou: "Es lo que tiene el karma"

El FC Barcelona sigue a lo suyo. El equipo de Hansi Flick no falló ante el Real Oviedo y consiguió sumar tres puntos que le devolvieron al liderato tras el triunfo del Real Madrid ante el Villarreal. Desde la reapertura del Spotify Camp Nou, el conjunto culé ha disputado cinco partidos de liga y los ha saldado con pleno de victorias, sin ceder un solo punto.

Sin embargo, la victoria del Barça pasó a un segundo plano, ya que un diluvio azotó los últimos minutos del encuentro. La lluvia dejó en evidencia que el Camp Nou sigue en obras, provocando enormes goteras. Entre las áreas más afectadas se encontraba la zona de prensa, entre otras.

Fue una de las imágenes de la jornada, y el periodista Juan Carlos Rivero, conocido por sus narraciones en RTVE, no dudó en compartir su opinión al respecto en el canal de Twitch de Siro López.

En primer lugar, el comentarista empezó mandando un dardo a todos aquellos que se cachondearon en su día de las obras del Santiago Bernabéu: "Un saludo a todos los que se rieron de que había goteras en el Bernabéu, un saludo cordial a todos ellos".

No dudó en decir que "es lo que tiene el karma, va y viene". En ese instante, Siro comentó: "Es que lo del domingo en el Camp Nou no fueron goteras. Caía agua como si estuviéramos en las cataratas del Niágara".

Rivero no entiende cómo el Barça tiene permiso para jugar en el Camp Nou: "Lo raro es que te den la licencia estando así, ¿no?". El excolaborador de 'El Chiringuito' advirtió "que es muy peligroso que caiga agua con la virulencia que cayó y eso, pues, puede provocar un cortocircuito". Tiene claro que "había peligro".

El comentarista de Televisión Española valoró la actitud del presidente del Barça: "Cómo aguantó Laporta y a su lado había gente con paraguas, pero él dijo: 'Aquí estoy yo'".

No obstante, Siro señaló que Laporta "es muy populista" y destacó que la imagen será importante, especialmente de cara a las próximas elecciones del 15 de marzo.