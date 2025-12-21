La insólita reacción de Cristóbal Soria tras el polémico arbitraje en la victoria del Real Madrid: "Con la cara colorá"

El Real Madrid volvió a ganar, pero sin convencer, y el Santiago Bernabéu empieza a perder la paciencia. Ayer, la afición blanca expresó su malestar tanto con el equipo como con Xabi Alonso, que logró esquivar un match ball y se comerá los turrones en el club blanco, aunque su continuidad sigue pendiendo de un hilo. La Supercopa de España puede resultar decisiva para su futuro.

El partido, de nuevo, estuvo marcado por la polémica arbitral, que volvió a favorecer a los de Xabi Alonso. La actuación del colegiado Muñiz Ruiz está en el punto de mira, y Cristóbal Soria, exdelegado del Sevilla y colaborador de 'El Chiringuito', programa presentado por Josep Pedrerol, publicó un vídeo en sus redes sociales para mostrar su malestar.

El tertuliano de Mega empezó diciendo, con la cara pintada de rojo, que "sí, sí, la carita colorá, claro que sí, la carita colorá, que es como se tienen que sentir los aficionados del Real Madrid una noche como la de hoy, con la cara colorá".

No tiene dudas de que "seguro que han sentido vergüenza cuando han visto el arbitraje de hoy a favor del Real Madrid otra vez, otra vez". Sobre la jugada polémica de Rodrygo, Soria estalló: "La no expulsión a Rodrygo es muy clara, es muy clara".

Además, señaló que Muñiz Ruiz no dudó ni un instante en mostrar la segunda amarilla a Marcao, que fue expulsado en el minuto 68, una decisión clave que condicionó decisivamente el desarrollo del partido.

El colaborador de 'El Chiringuito' perdió los papeles con los penaltis: "¡Tío, lo de los penaltis! De verdad, creo que una institución como el Real Madrid no necesita bochornos como estos para ganar la Sevilla hoy, no lo necesita".

"Estoy convencido de que la gente del Bernabéu ha salido hoy con la cara colorá, que es como se tienen que sentir, avergonzados de que el árbitro les quiera ayudar de la forma que lo ha hecho", aseguró.

Por último, Soria comentó que "es tremendo, señores, es tremendo. ¡Me cago en la madre que me parió!".