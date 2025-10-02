La inquiokupa y exmujer de un jugador del Real Madrid revela por qué no paga a sus caseros: "Me la pela"

'El programa de Ana Rosa' dio una noticia que está en el punto de mira de varios programas nacionales: una exmujer de un jugador del Real Madrid se ha convertido en inquiokupa y debe más de 32.000 euros a los propietarios de la vivienda. Ha pasado de vivir una vida llena de lujos a no pagar el alquiler.

El formato de Telecinco reveló la noticia a partir del testimonio de los propietarios de la vivienda. La pareja, José y su mujer, le alquiló su casa en Torrelodones, Madrid: un piso de 90 m² ubicado en una urbanización con piscina, garaje y trastero. El alquiler era de 1.050 euros al mes, pero pronto dejó de pagarlo.

Los propietarios decidieron contar lo que estaba pasando, ya que necesitan el dinero a toda costa: "Mi mujer está de baja porque tiene cáncer, cobrando una miseria por ser autónoma y nos hace muchísima falta el dinero".

El motivo que les da para no pagarles es que "nos dice que no nos paga porque está mal el piso y que se va a ir, pero así lleva años y ni se va ni nos paga".

La inquiokupa estalla contra los propietarios

Después de todo el revuelo mediático que se ha generado, el programa de Telecinco ha decidido contactar con la inquiokupa para conocer su versión de los hechos. Al principio, la mujer quiso mantenerse al margen, pero después de varias cuestiones de la reportera decidió hablar.

Primero de todo, aclaró que "a mí me importa un carajo esa familia, es todo mentira". Asimismo, reconoció que "yo alquilé esta casa y estos señores no se han ocupado de tener la casa en condiciones para nada, mi casa es una mierda".

"Os puedo decir que cuando vas al baño a hacer pis, ellos me dicen que meta la fregona en el váter para que el agua corra. Ellos son un desastre y os puedo contar tantas cosas de ellos pero no voy a contar nada", expuso.

Tiene claro que no se irá del piso: "No me importa cuantos años les debo porque me voy a marchar del piso, hasta ahora no me he podido marchar del piso, ahora sí me voy a ir". Tras ser cuestionada por si sabe que la dueña del piso tiene cáncer, la exmujer de un jugador del Real Madrid admitió que lo sabe, pero asegura que "me la pela".